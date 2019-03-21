Коммунисты проведут в Барнауле митинг в поддержку экс-кандидата в президенты

Новости 08.07.2019 19:40 554

Алтайские коммунисты в очередной раз решили поддержать бывшего кандидата в президенты Павла Грудинина. Накануне Новоалтайский горком КПРФ организовал пикет в поддержку Грудинина и коллектива подмосковного совхоза имени Ленина.

Как сообщает партийный офсайт, организаторы и участники акции напомнили землякам, что совхоз имени Ленина, по их мнению, подвергается рейдерскому захвату, который грозит уничтожением этого предприятия. В отношении его руководителя проводится правовой произвол, сопровождающийся клеветой в СМИ, уверяют коммунисты.

Акция в Новоалтайске прошла на привокзальной площади, так как там концентрируется основной поток пассажиров с пригородных поездов, а также с междугородних автобусных рейсов Новоалтайск - Барнаул.

Добавим, аналогичное мероприятие пройдет 13 июля в Барнауле на площади Ветеранов.