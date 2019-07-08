Плата за молчание. Экс-кандидат на пост губернатора Кузбасса ответит за вымогательство

Новости 08.07.2019 18:20 45

Общественный деятель Виктор Смирнов, который выдвигал свою кандидатуру на пост глав Новокузнецка и Кемеровской области, ждет суд за вымогательство. Об этом пишет «Интерфакс-Сибирь».

По данным издания, Смирнов требовал от бизнесмена 150 тысяч рублей, он задержан с поличным. Как отметил источник, потерпевший - индивидуальный предприниматель из Новокузнецка, занимающийся рекламным бизнесом.

Стало известно, что Смирнов неоднократно писал необоснованные жалобы на его компанию в проверяющие органы, инициируя тем самым многочисленные проверки. Таким образом, он мешал рабочему процессу. В итоге общественник связался с бизнесменом и предложил прекратить нападки за «откат». Смирнову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу - он помещен в Новокузнецкий СИЗО.

...Не ты последний: Андрей Волков открыл счет уголовным делам среди депутатов АКЗС нового созыва Новости 15.02.2019 11:50 «Политсибру» вспомнил другие прецеденты криминального характера с краевыми депутатами 2575

Любопытно, что в 2017-2018 годах Смирнов неоднократно организовывал массовые протестные акции против коррупционных преступлений, в том числе и с членами новокузнецкого штаба Алексея Навального. Также он активно позиционировал себя как борец с экологическими проблемами и выступал за прекращение работ на угольных предприятиях региона, приближенных к населенным пунктам.

Для справки, в 2018 году Смирнов выдвигался для участия в досрочных выборах губернатора Кемеровской области. Интересно, у него есть две судимости по ч.1 ст.116 УК РФ (побои), одна из которых была погашена в 2013 году, вторая снята в 2015 году. Впоследствии он получил отказ в регистрации.

В 2013 году Смирнов планировал участвовать в качестве самовыдвиженца на выборах главы Новокузнецка, но получил отказ в регистрации. В 2015 году он подавал заявку на участие в выборах губернатора Кемеровской области, но не сдал в избирком в срок необходимые для регистрации документы.