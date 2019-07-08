Дети всегда в приоритете: Фонд Александра Прокопьева продолжает социальную миссию

Новости 08.07.2019 16:45 76

Попечительский совет фонда Александра Прокопьева провел очередное заседание, на котором заслушали отчет о проделанной работе. Кроме того, попечители обсудили намеченные планы. В их числе - экстренная помощь в ремонте школы в селе Боровиха.

Уже несколько лет Фонд оказывает грантовую поддержку школам и детским садам. Так, появилась спортивная площадка в первой гимназии Бийска, а у 25 школы своя радиостудия и т.д. По словам директора фонда Александра Есипенко, продолжается грантовая поддержка школ Бийска и детсадов сельских районов.

На этот раз попечители уделили внимание школе в Боровихе Первомайского района, жители которого много лет ждут новое здание. Из-за длительных разбирательств с земельным участком работы здесь не начинали. Суды закончились, теперь есть шанс попасть в краевую адресную инвестиционную программу на 2019 год. Эту возможность ранее обсудили на совещании министр образования Максимом Костенко и депутатом Госдумы Александр Прокопьев. Если всё пойдет по плану, то в 2021 году в Боровихе начнётся строительство новой школы.

"Важно помочь этим ребятам сейчас. Они — будущее Алтайского края и не должны находиться в таком положении. Предлагаю перераспределить средства с фестиваля «Бийск Глобал Пати» в пользу ремонта школы", — отметил депутат Государственной Думы от Алтайского края Александр Прокопьев.

Эта мера вынужденная, поскольку бюджет фонда формируется в начале года, и новые средства можно взять только из других статей. Попечители понимают, что самостоятельно сельчане не справятся - на ремонт старой школы, которой уже более 80 лет, у района денег недостаточно, а возить две сотни детей в школы соседних сел нет возможности.

«Все члены попечительского совета высказались за то, чтобы перераспределить средства отправить эти средства на финансирования ремонта общеобразовательной школы», - сообщил председатель попечительского совета Фонда Александра Прокопьева Владимир Ларин.

Бийчане с пониманием относятся к решению фонда, поскольку безопасность детей превыше всего. К тому же наукоград не останется без праздника. В этом году принято решение провести день города в начале сентября, в то самое время, когда и должен состояться праздник «Бийск Глобал Пати».