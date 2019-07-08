Алтайская общественница рассказала об актуальных проблемах многодетных семей

Новости 08.07.2019 17:15 52

Более 28 тысяч многодетных семей зарегистрировано в Алтайском крае в 2019 году. Об этом «Толку» рассказала председатель краевой общественной организации «Много деток – хорошо!» Светлана Литвинова.

По словам эксперта, всё чаще семейные пары решаются на рождение третьего и последующих детей. По ее мнению, росту количества многодетных семей во многом способствуют меры государственной поддержки на федеральном и региональном уровне.

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«Повышаются пособия до трех лет, материнский капитал в размере 450 тысяч и не только. Таким образом, люди постепенно привыкают, что многодетность – это хорошо, в том числе с материальной точки зрения», - отметила Литвинова.

В России есть случаи, когда приемные родители берут детей из приютов в целях обогащения. Алтайская общественница заметила, что в их организации таких семей почти нет: «Эти семьи практически сразу выявляются и выходят из числа нашего членства. Насильно мы не будет переучивать взрослых людей, большинство участников готовы менять свое мировоззрение».

Сегодня разводы перестали быть редкостью, за это уже не осуждают. Бракоразводная процедура стала «обыденной» для граждан РФ. В нашем крае около 30 процентов многодетных семей сталкиваются именно с проблемой расторжения брака.

«Уровень ответственности среди родителей у нас в стране весьма низкий. Если у тебя есть большая семья, трое и более детей, надо перевоспитывать друг друга, а не расходиться. Нужно сохранять семью, так как от этого страдают дети», - уверена Литвинова.

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Отдельный вопрос, который волнует многих многодетных россиян, касается возможности получения участка земли под строительство дома или ведение приусадебного хозяйства. По словам Литвиновой, в Алтайском крае сохраняются огромные очереди. Дело в том, что в районах такая льгота существует, а в краевой столице нет соответствующих земельных участков.

«Например, в поселке Бельмесево одна из семейных пар получила участок, но там не было никаких коммуникаций», - подчеркнула общественница.

Пока что действие такой общефедеральной программы официально не отменяется, однако реализовать ее может не каждый.