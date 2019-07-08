Экспортеры из Алтайского края получат федеральную поддержку

Новости 08.07.2019 17:50 51

В понедельник, 8 июля, во время оперативного совещания в правительстве Алтайского края стало известно, что региональные предприятия получат от государства около 100 млн рублей. Об этом сообщает сайт регионального правительства.

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Было отмечено, что алтайские предприятия проявляют наибольшую среди экспортеров по России активность. Они привлекают субсидии федеральных властей, которые пойдут на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции наземным транспортом.

По данным краевого правительства, с начала 2019 года, на предоставление госсубсидий было подано 126 заявок, среди которых, 48 относятся к 34 предприятий из Алтайского края. Минсельхоз России в ближайшее время перечислит 99 млн рублей на компенсацию части затрат на транспортировку 101,7 тысячи тонн экспортной продукции, совокупная стоимость которой равна почти 2 млрд рублей.

Общая доля субсидий для регионов России составит 505,7 млн рублей, из которых 22,5% - доля предприятий Алтайского края.

Продукция, которую из Алтайского чаще всего экспортируют в другие регионы и страны – крупы, мука, зерно, семена льна, макаронные изделия, зерновые хлопья, подсолнечное и рапсовое масла, жом, отруби, продукты для кормления животных.