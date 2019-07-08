«Юристы - населению»: алтайские единороссы представили свой проект Медведеву

Новости 08.07.2019 15:50 90

Решение о создание правозащитного центра под эгидой партии было принято на политической конференции «Единой России» в формате совместного заседания Высшего и Генерального советов «Единой России».

Один из авторов идеи создания центра юридической помощи, руководитель рабочей группы Президиума Генсовета «Единой России» по защите прав дольщиков Александр Якубовский рассказал, что на базе личных приёмных партии уже проводятся единые дни юридической помощи обманутым дольщикам, а также по другим вопросам. Но юристы иногда сталкиваются с трудностями, передает пресс-служба регионального отделения ЕР.

Встречаются вопросы, которые требуют сложной и глубокой проработки, досконального погружения. Этот запрос жителей подталкивает нас к созданию центра юридической помощи, - сказал Якубовский.

Председатель Ассоциации юристов России Виктор Блажеев заявил, что его организация поддерживает эту инициативу и готова поучаствовать в создании механизма защиты прав, свобод и интересов граждан.

Руководитель регионального исполкома «Единой России» Денис Голобородько рассказал Дмитрию Медведеву, членам Высшего и Генерального советов партии, что такая юридическая помощь в Алтайском крае уже оказывается.

Из почти 2,5 миллионов человек 1 миллион проживает в сельской местности в Алтайском крае. И доступность бесплатной юридической помощи ограничена для этих людей. Как раз, зная об этой проблеме, мы с 2015 года в рамках совместного проекта с юридическими организациями проводим выездные приемы граждан, проект называется «Юристы населению». Принято 3000 обращений, эти обращения мы обработали, но не всегда мы можем эти вопросы решить самостоятельно. Дело в том, что встречаются разные и юридические коллизии, и граждане приходят с серьезными проблемами. Но молодые юристы не всегда их могут решить. Именно поэтому возможность быстро обратиться на федеральный уровень к ведущим специалистам страны нам бы упростила и задачу, и мы это всячески поддерживаем, - отметил Голобородько.

Председатель партии Дмитрий Медведев поблагодарил руководителя исполкома Алтайского реготделения и сказал, что первоочередная задача «Единой России» - защищать интересы граждан.

В широком смысле вся деятельность партии в широком смысле слова носит правозащитный характер. Но есть специфические ситуации, когда право гражданина нарушено и он ищет правды. Это можно делать, обращаясь к государственным органам, в прокуратуру, в суд. Но чтобы это сделать, надо сначала получить грамотную консультацию, чего делать, какие у тебя есть возможности. Задача нашей партии - оказать первичную правовую помощь людям, которые пришли за поддержкой. Многих из них просто постигла беда. Приёмные партии в этом смысле выполняют большую нагрузку, берут на себя эту работу. Но зачастую такого рода консультации требуют более продвинутого характера. И вот ради этого и надо создать правозащитный центр, - сказал Медведев.

Напомним, в конференции «Единой России» от Алтайского края участвовали губернатор региона, член Генерального совета партии Виктор Томенко, член генерального совета, депутат АКЗС Алексей Кривенко, руководитель фракции «Единая Россия» в АКЗС Сергей Приб и руководитель исполкома «Единой России» в Алтайском крае, депутат АКЗС Денис Голобородько.