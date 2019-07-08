Названа настоящая причина смерти врача Новоалтайской больницы

Новости 08.07.2019 15:20 72

Эксперты установили причину смерти дежурного врача в хирургическом отделении Новоалтайской больницы. Ранее эта информация не раскрывалась. По предварительным данным, он скончался от отравления спиртом и медикаментами, передает «МК на Алтае».

Пресс-служба СКР по Алтайскому краю уточняет, что доследственная проверка окончена, для возбуждения уголовного дела нет оснований. В ведомстве добавляют, что у погибшего установили сильную степень алкогольного опьянения.

Алтайский реаниматолог умер прямо на дежурстве Новости 29.05.2019 15:35 26 мая анестезиолог-реаниматолог умер на дежурстве в хирургическом отделении новоалтайской городской больницы им. Литвиненко 733

Напомним, трагедия произошла 26 мая. Анестезиолог-реаниматолог умер на дежурстве в хирургическом отделении новоалтайской городской больницы им. Литвиненко.

28-летний Алексей Тюнин прилег поспать в середине двухсуточной смены и больше уже не проснулся. Его коллеги утверждали, что сердце молодого врача не выдержало чрезмерной нагрузки. По словам коллег, на протяжении нескольких месяцев ему приходилось заступать на двухсуточное дежурство через один отсыпной день.

В больнице рассказали, что Алексей на курсе был одним из лучших, в помощи никогда не отказывал, неоднократно проводил сложные операции. У погибшего остались жена и маленький ребенок.