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Подросток на Алтае попал в реанимацию, делая селфи на железной дороге

Новости
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Следственный комитет начал проверку по факту травмирования 17-летнего подростка на железной дороге в Алтайском крае, сообщили в Западно-Сибирском управлении на транспорте СКР.

Сам инцидент случился вечером 6  июня на станции Алтайская на пятом железнодорожном пути. По данным правоохранителей, двое 17-летних подростков, находясь на железнодорожных, решили сделать на цистерне снимки на фотокамеру мобильного телефона.

"Забравшись на цистерну, один из подростков встал в полный рост и в этот момент произошел разряд электрическим током, в результате которого он получил ожоги 38% поверхности тела. С многочисленными ожогами подросток  доставлен в реанимацию", - констатируют в ведомстве.

В данный момент следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. В ходе проверки будет дана оценка, как действиям подростков, так и должностных лиц, ответственных за порядок на объектах железнодорожного транспорта.

Автор: Политсиб.ру

Фото: vk.com/incident22