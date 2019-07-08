Следком: в Заринске обнаружены старинные останки людей

Новости 08.07.2019 14:20 168

Жители Заринского района рассказали о жуткой находке, сделанной на берегу озера в селе Комарское. На глаза местных жителей попались человеческие останки во время подготовки к летней Олимпиаде.

И.о. старшего помощника руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Татьяна Эрдле рассказала «Политсибру», что на этом месте могло быть кладбище:

Это очень старые кости. Там, вероятно, в далеком прошлом находилось кладбище, но берег осыпался, и останки людей оказались практически на поверхности. Точная информация будет опубликована после проведения экспертизы.

На данный момент следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения в фрагментов костных останков предположительно принадлежащие нескольким лицам.

На берегу озера в Заринском районе обнаружены человеческие кости Новости 08.07.2019 7:40 Всего нашли четыре скелетированных трупа без голов 0

«В настоящее время фрагменты тел направлены для проведения исследования с целью установления давности захоронения и возможной причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - говорится на сайте регионального Следкома.

Ранее сообщалось, 20 июня на берегу озера Займище нашли четыре скелетированных трупа без голов.