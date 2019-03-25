Фигуранта по делу сгоревшего кемеровского ТЦ выдадут России

Новости 09.07.2019 8:15 320

Польский суд разрешил экстрадировать в Россию бывшего руководителя Кемеровского кондитерского комбината Вячеслава Вишневского, обвиняемого в нарушениях, повлекших за собой пожар в ТЦ «Зимняя вишня». Об этом 5 июля сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Окружного суда Варшавы.

«По делу Вячеслава В. [согласно польским законам, фамилия не называется] информируем, что окружной суд Варшавы издал постановление о юридической допустимости выдачи разыскиваемого Российской Федерации», - указано в сообщении.

Решение было обжаловано в суде второй инстанции, однако Апелляционный суд Варшавы утвердил постановление. Оно вступило в законную силу. Теперь решение об экстрадиции Вишневского должен утвердить польский министр юстиции – этого требует законодательство страны.

Вишневский был арестован на территории Польши 25 марта с целью его выдачи правоохранительным органам РФ. Информации о том, когда это дело начнет рассматривать суд, пока нет.

12 месяцев спустя. Что произошло за год после трагедии в кемеровской «Зимней вишне» Новости 25.03.2019 12:10 Пожар, который произошел в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, унес жизни 60 человек, среди которых 37 детей 1621

Любопытно, что решение об экстрадиции было принято в тот же день (5 июля), когда ФСБ сообщила о состоявшемся накануне задержании помощника полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе Александра Воробьева, подозреваемого в государственной измене.

СМИ пишут, что у него был найден польский паспорт и специальная записывающая аппаратура. Делу присвоен гриф «секретно».