Главврач центра «Дар» рассказала об алтайской санитарной авиации

Новости 08.07.2019 13:20 82

Алтайские врачи попросили построить вертолетную площадку рядом с медицинским кластером в Барнауле. Главный врач краевого клинического перинатального центра «ДАР» Ирина Молчанова рассказала в интервью «Алтайской правде» об основных задачах санавиации, оказании неотложной помощи в условиях недостаточной транспортной доступности и осуществление экстренной доставки пострадавших в медицинские учреждения региона.

В каких случаях используют вертолеты

По словам Молчановой, Ми-8 – оснащенная современным оборудованием площадка, на которой врачи оказывают человеку помощь даже в полете. Например, от Славгорода до Барнаула реанимобиль едет шесть часов, вертолет же долетает за полтора.

«Это к вопросу о необходимости вертолетной площадки рядом с медкластером. За полгода наши врачебные бригады совершили около 250 вылетов и выездов, в большинстве случаев в их помощи нуждались новорожденные. Врачи прибывают на место, стабилизируют больного, после чего возвращаются в краевой центр. На протяжении полета они контролируют состояние пациента. Вероятность того, что такая помощь понадобится за шесть часов в реанимобиле, намного выше, чем за час полета», - полагает главврач.

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Площадка – на крыше

Говоря о том, что за рубежом вертолеты садятся прямо на крыши госпиталей, Молчанова выразила уверенность в том, что на Алтае нельзя организовать такие площадки.

Сравнения с другими странами некорректны, так как расстояния несопоставимы. Если лететь недалеко, подходят легкие вертолеты, для них не нужны специальные посадочные площадки. Нам из-за разветвленной сети муниципалитетов, их удаленности от краевых клиник такая техника не подходит, а Ми-8 на крышу медицинского учреждения не сядет. Именно потому мы говорим о необходимости строительства площадки для него, - подчеркнула Молчанова.

Какие существуют риски

Молчанова отметила, что 35% беременных женщин в Алтайском крае находятся в группе высокого риска. С одной стороны, выросла доля женщин, выбирающих многодетность, а с другой - многие семьи откладывают рождение первого ребенка к тридцати годам, а к этому возрасту успевает накопиться соматическая патология.

Специалисты «ДАРа» консультируют врачей из отдаленных районов края и помогают наблюдать будущих мам. К сожалению, существует вероятность непрогнозируемых, угрожающих жизни роженицы и малыша ситуаций, таких как отслойка плаценты. Как раз в этом случае выручает санавиация. Благодаря ей сегодня современная медицинская помощь одинаково доступна жительницам и столицы Алтайского края, и отдаленных сел.

Таким образом, в Алтайском крае санитарные вертолёты являются незаменимыми помощниками для спасателей. Этому воздушному транспорту можно доверить решение таких задач, которые порой не под силу человеку.

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Ранее сообщалось, Минздрав России планирует запустить санавиацию во всех регионах страны в 2019 году. Сейчас вертолеты Ми-8 есть в 34 российских регионах, в том числе и в Алтайском крае.

Напомним, в рамках проекта «Развитие санитарной авиации» вылеты в регионе начались с 11 июля 2017 года. Тогда из бюджета Алтайского края потратили чуть менее 5 млн. Остальная сумма поступала из федерального бюджета. Всего траты на это направление за год составили 47 млн рублей.