Главврач центра «Дар» рассказала об алтайской санитарной авиации

Алтайские врачи попросили построить вертолетную площадку рядом с медицинским кластером в Барнауле. Главный врач краевого клинического перинатального центра «ДАР» Ирина Молчанова рассказала в интервью «Алтайской правде» об основных задачах санавиации, оказании неотложной помощи в условиях недостаточной транспортной доступности и осуществление экстренной доставки пострадавших в медицинские учреждения региона.
В каких случаях используют вертолеты
По словам Молчановой, Ми-8 – оснащенная современным оборудованием площадка, на которой врачи оказывают человеку помощь даже в полете. Например, от Славгорода до Барнаула реанимобиль едет шесть часов, вертолет же долетает за полтора.
«Это к вопросу о необходимости вертолетной площадки рядом с медкластером. За полгода наши врачебные бригады совершили около 250 вылетов и выездов, в большинстве случаев в их помощи нуждались новорожденные. Врачи прибывают на место, стабилизируют больного, после чего возвращаются в краевой центр. На протяжении полета они контролируют состояние пациента. Вероятность того, что такая помощь понадобится за шесть часов в реанимобиле, намного выше, чем за час полета», - полагает главврач.
Площадка – на крыше
Говоря о том, что за рубежом вертолеты садятся прямо на крыши госпиталей, Молчанова выразила уверенность в том, что на Алтае нельзя организовать такие площадки.
Сравнения с другими странами некорректны, так как расстояния несопоставимы. Если лететь недалеко, подходят легкие вертолеты, для них не нужны специальные посадочные площадки. Нам из-за разветвленной сети муниципалитетов, их удаленности от краевых клиник такая техника не подходит, а Ми-8 на крышу медицинского учреждения не сядет. Именно потому мы говорим о необходимости строительства площадки для него, - подчеркнула Молчанова.
Какие существуют риски
Молчанова отметила, что 35% беременных женщин в Алтайском крае находятся в группе высокого риска. С одной стороны, выросла доля женщин, выбирающих многодетность, а с другой - многие семьи откладывают рождение первого ребенка к тридцати годам, а к этому возрасту успевает накопиться соматическая патология.
Специалисты «ДАРа» консультируют врачей из отдаленных районов края и помогают наблюдать будущих мам. К сожалению, существует вероятность непрогнозируемых, угрожающих жизни роженицы и малыша ситуаций, таких как отслойка плаценты. Как раз в этом случае выручает санавиация. Благодаря ей сегодня современная медицинская помощь одинаково доступна жительницам и столицы Алтайского края, и отдаленных сел.
Таким образом, в Алтайском крае санитарные вертолёты являются незаменимыми помощниками для спасателей. Этому воздушному транспорту можно доверить решение таких задач, которые порой не под силу человеку.
Ранее сообщалось, Минздрав России планирует запустить санавиацию во всех регионах страны в 2019 году. Сейчас вертолеты Ми-8 есть в 34 российских регионах, в том числе и в Алтайском крае.
Напомним, в рамках проекта «Развитие санитарной авиации» вылеты в регионе начались с 11 июля 2017 года. Тогда из бюджета Алтайского края потратили чуть менее 5 млн. Остальная сумма поступала из федерального бюджета. Всего траты на это направление за год составили 47 млн рублей.