Владимир Жириновский возглавил список ЛДПР на выборах в алтайский парламент

Новости 08.07.2019 12:20 103

В Республике Алтай завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Госсобрания. Своих кандидатов выдвинули в общей сложности 15 политических партий, 13 из них выдвинули кандидатов не только по одномандатным округам, но и по партийным спискам.

Партийные списки выдвинули КПРФ (во главе списка — Виктор Ромашкин), ЛДПР (Владимир Жириновский), «Патриоты России» (Геннадий Сумин), "Коммунистическая партия Коммунисты России" (Максим Сурайкин, Сергей Матасов, Динара Аитбаева), "Коммунистическая партия социальной справедливости" (Андрей Богданов, Михаил Каратунов, Алена Каташева), "Партия народной свободы" (Сергей Михайлов, Мерген Теркин, Павел Смирнов), "Партия Роста" (Вечеслав Кыдатов, Владлен Тайтов), «Единая Россия» (Татьяна Гигель, Айдар Мызин, Сергей Тимошенский), «Родина» (Олег Добрынин, Юлия Тадыева, Юрий Яргаков), «Партия возрождения России» (Александр Манзыров, Валерий Курочкин), «Яблоко» (Нина Думнова), "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" (Владимир Багров, Альберт Толкочеков), «Справедливая Россия» (Александр Груздев).

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По 30 мажоритарным округам выдвинуто 236 кандидатов. Есть кандидаты от КПРФ, ЛДПР, «Патриотов России», КПСС, «Парнаса», «Партии Роста», «Зеленых», «Единой России», партии «За справедливость!», «Родины», «Партии возрождения России», «Российской партии за социальную справедливость», «Справедливой России». 73 кандидата – самовыдвиженцы, пишут "Новости Горного Алтая".

В среднем конкурс на один мандат по округам составляет 7,87. Больше всего кандидатов выдвинулись в округе №9 в Кош-Агачском районе – 12 человек, меньше всего кандидатов на округе №14 в Майминском районе – четыре человека.

Обращает на себя внимание, что среди кандидатов есть 14 человек с судимостями. Так, судимых кандидатов выдвинули «Родина» (Илья Категов), «Партия дела» (Алексей Шонхоров), Партия возрождения России (Павел Зяблицкий) и ЛДПР (Юрий Самташев и Михаил Сидорчук). Кроме того, немало лиц с уголовным прошлым и среди самовыдвиженцев.

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Напомним, в Республике Алтай семь политических партий освобождены от сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения своих кандидатов на мажоритарных округах и списка кандидатов на едином округе – это «Единая Россия», КПРФ, «Патриоты России», «Справедливая Россия», ЛДПР, КПСС и «Родина». Остальным партиям для регистрации списка необходимо представить в комиссию подписи не менее 802 и не более 882 избирателей.

На одномандатных округах самовыдвиженцам и выдвиженцам партий, не освобожденных от сбора подписей, необходимо собрать в зависимости от численности избирателей от 103 на самом малочисленном до 200 подписей на самом густонаселенным округах.

Регистрация кандидатов в депутаты завершится до 31 июля.