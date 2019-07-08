Зыбкие основания: чего не хватает в барнаульском Генплане

Новости 08.07.2019 11:45 88

5 июля в Барнауле прошло обсуждение городского Генплана, организованное партией «Справедливая Россия».

В обсуждении приняли участие депутаты АКЗС и БГД от «Справедливой России», представители экспертного сообщества и простые граждане. Приоритетным моментом стало именно озвучивание мнений экспертов – экологов и архитекторов.

«Мы для того и собрались, чтобы выслушать, в первую очередь, экспертные, а не бытовые мнения», – пояснила председатель фракции СР в БГД Оксана Молодых.

Первой же претензией со стороны экспертов стало отсутствие легенды карт. И действительно – пестрящие разными цветами схемы не мог прочитать никто, поскольку никаких пояснений к ним не имелось. Даже экспертам перед разбором каждого отдельного вопроса приходилось некоторое время уточнять у представителей администрации значения тех или иных элементов плана.

«Чтобы люди понимали, что им предлагают, к каждому фрагменту плана должны прилагаться экспертные заключения и пояснительные записки», – заявил архитектор Станислав Зенков.

Екатерина Ломакина, представляющая городскую администрацию, рассказала, что Генплан исходит из численности населения Барнаула 740 тысяч человек к 2035 году и предусматривает разделение города на семь районов – пять жилых и два промышленных. Основным отличием нового плана от предыдущей версии стал отказ от размещения в пределах городского округа полигона ТБО.

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Следует отметить, что полнотой информации представители мэрии не владели – отвечать на вопросы зачастую затруднялись – вместо ответов на некоторые вопросы иногда пытались зачитывать не проясняющие ситуацию выдержки из презентации, озвучивая при этом даже знаки препинания. Впрочем, сама презентация также представляла собой зачитывание документа. Добавим к этому странное нежелание некоторых выступающих пользоваться микрофонами, из-за чего часть общественных слушаний общественности была практически не слышна.

Здесь надо отдать должное депутату АКЗС от «Справедливой России» Владиславу Вакаеву, который на правах организатора встречи модерировал обсуждение, делая это весьма грамотно – напоминал выступающим о микрофонах, следил за соблюдением регламента и сдерживал попытки превратить задавание вопросов в высказывание претензий. И это был весьма важный момент, поскольку у многих к новому Генплану были весьма резкие замечания.

В первую очередь, вопросы возникли к самому фундаменту Генплана – расчету численности населения. Архитектор Владимир Ли Джи-Джун указал, что при существующей динамике население составит не 740, а всего 600 тысяч человек, но и эта цифра необъективна, поскольку численность зависит от уровня жизни в городе, то есть, реализация перспективных проектов может сделать Барнаул привлекательным местом жительства, что повлечет большой приток населения и цифры сильно превысят плановые значения, а весь Генплан, напомним, основан именно на этом параметре. Зенков же без обиняков назвал расчеты численности населения глупыми.

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На отсутствие еще одного основания указал архитектор Александр Деринг, удивившийся, что перед разработкой Генплана не был создан мастер-план, отражающий стратегию основных направлений развития Барнаула. Он отметил, что мастер-план, в отличие от генерального, позволяет рассчитать экономическую составляющую стратегии. По мнению Деринга, именно такой открытый коммуникационный документ позволил бы определиться со стратегией развития Барнаула, а Генплан бы уже просто «расставил точки».

Эколог Алексей Грибков трижды спрашивал у представителей мэрии, запланировано ли создание новых парковых зон в строящихся жилых районах, однако внятного ответа так и не получил. Еще одним пунктом, на который он обратил особое внимание, стала необходимость максимального сохранения экосистемы ленточного бора. Отметим, что вопросы, касающиеся рубок в ленточном бору, где запланировано расширение медицинского кластера, звучали часто. Например, удивление собравшихся вызвал размер планируемой вертолетной площадки – 60 гектаров. Зачем нужна столь обширная площадь, чиновники объяснить затруднились.

Еще один экологический вопрос коснулся планов постройки снегоплавильного завода – участников беспокоил сброс загрязненных вод в Обь. Представители мэрии признали, что к обсуждению данного вопроса стоит вернуться вновь.

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Представитель бизнес-сообщества сообщил, что в город не могут зайти крупные инвесторы, поскольку подходящие промышленные территории либо разделены между множеством мелких собственников, либо проданы под торговые центры.

Интересный момент в планировании грузопотока отметил Станислав Зенков, указавший, что план исходит из транзитного характера грузоперевозок, тогда как грузопоток в Барнауле почти весь – внутренний, дело с его организацией обстоит из рук вон плохо, однако исправлять это не планируют.

Единственным, кто не выдвинул к Генплану претензий, стал проектировщик Андрей Суртаев, заявивший, что замечания можно вносить бесконечно, тогда как нынешний Генплан решает хоть какие-то проблемы и надо его уже, в конце концов, принимать.