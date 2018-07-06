Алтайский владелец передвижного зоопарка осужден за контрабанду

Новости 08.07.2019 11:25 114

В Алтайском крае осужден владелец передвижного зоопарка, который обвиняется в контрабанде краснокнижных животных. Экзотических зверей пытались вывезти из России в Казахстан. Четыре грузовика с прицепами задержали на пункте пропуска «Веселоярск» сотрудники пограничного контроля.

В ЛУ МВД России по Алтайскому краю сообщают, что 52-летний владелец выставок животных, намеревался провезти через границу североамериканскую пуму, канадские волков, несколько особей приматов, а также занесенных в Красную Книгу Российской Федерации африканского льва, бурого и гималайского медведей и амурских тигров, находящихся под особой защитой природоохранных ведомств России.

На границе Алтайского края с Казахстаном задержали браконьеров с редкими животными Новости 06.07.2018 19:05 Цель ввоза животных в Россию пока неизвестна 649

На вывоз таких животных требуется специальное разрешение. «Одним из оснований для выдачи разрешений на вывоз является соответствие условий транспортировки животного рекомендациям специалистов», - говорится в сообщении ведомства.

Бизнесмен знал об этих требованиях и необходимости получения соответствующих разрешений, однако в контролирующие органы обращаться не стал, надеясь, что на границе документы детально изучаться не будут.

Суд признал владельца передвижного зоопарка виновным в инкриминируемом деянии и назначил наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.