Катастрофа в Иркутске вынуждает власти ввести программы страхования жилья

Новости 08.07.2019 10:55 230

Банк России планирует обсудить с рядом регионов подготовку программ страхования жилья при стихийных бедствиях. Такое решение было принято после масштабной катастрофы, которая на этот раз произошла в Иркутской области, сообщил зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

Мы планируем пообщаться с главами отдельных регионов, может быть, посетить эти регионы вместе со страховыми компаниями для того, чтобы обсудить перспективы реализации закона, который регулирует данный вопрос, - прокомментировал Чистюхин журналистам в кулуарах Международной конференции по страхованию.

Напомним, в конце прошлого года в России был принят закон о добровольном страховании жилья и другого имущества при стихийных бедствиях и ЧС. Простыми словами, он предполагает принятие в регионах собственных программ страхования жилья.

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Как пишет «Алтайский портал недвижимости», закон не заработал - в том числе из-за отсутствия таких программ. Правительство РФ в апреле установило долю участия страховщиков в возмещении ущерба по договору страхования жилья от ЧС: страховые компании будут выплачивать 300-500 тысяч рублей, остальное будет оплачиваться из бюджетных средств.

Чистюхин обратил внимание на то, что обсуждение этой темы с губернаторами еще не означает, что эти программы будут приняты. «Кроме того, мы не можем дать гарантию, не зная всех условий, что страховые компании согласятся вступать в эти программы в конкретных регионах», - отметил зампред ЦБ.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков призвал регулятора активнее продвигать этот закон. Эксперты вновь заговорили о необходимости обязательного страхования жилья после стихийного бедствия в Иркутской области. Они резюмируют, что создание такой «подушки безопасности» необходимо хотя бы в регионах, попадающих в зону риска.