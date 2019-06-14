Алтай занял предпоследнее место в рейтинге доходов населения

Новости 08.07.2019 10:25 199

Республика Алтай заняла предпоследнее место в рейтинге уровня доходов населения, опубликованном «РИА Новости».

В расчетах составители использовали соотношение медианных среднедушевых месячных доходов населения региона (медиана - уровень, при котором ровно половина населения имеет доходы выше него, а 50% – ниже) к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте России в 2018 году. Дополнительными показателями являются доля населения за чертой бедности и за чертой крайней бедности.

Последние строчки рейтинга заняли две сибирских республики: Тыва и Алтай. Наибольшее количество граждан за чертой крайней бедности живет в Тыве (9,2 %), Ингушетии и Республике Алтай (4,3 %). Уровень бедности на Алтае составляет почти четверть населения – 24,2 %.

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Остальные регионы Сибирского федерального округа заняли средние позиции, не войдя ни в первую, ни в последнюю десятку.

Так, Алтайский край занял 68 место, Омская область – 34, Томская – 47, Новосибирская – 27, Иркутская – 58, Кемеровская – 54, Красноярский край – 44, Хакасия – 73.

По оценкам авторов рейтинга, первая десятка регионов-лидеров в 2,5 раза опережает последнюю десятку по доходам с учетом уровня цен в регионах.

В целом в 10 регионах доля бедных превышает 20%. При этом в Тыве она выше 40%, что является максимальным показателем среди всех регионов России.