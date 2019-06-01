Пик активности клещей пошел на спад в Алтайском крае

Новости 08.07.2019 9:50 125

В Алтайском крае постепенно снижается активность клещей. За прошедшую неделю с жалобами на присасывание клещей обратились 392 жителя региона.

Всего с начала сезона активности клещей (25.03.2019 года) в поликлиники обратилось 9803 человека, из них 3244 ребенка до 14 лет. В Барнауле зарегистрированы 2858 пострадавших, в том числе 576 детей.

Клещи покусали 1133 жителя Алтайского края за неделю Новости 01.06.2019 22:00 Если обнаружили клеща — немедленно обратитесь к медикам 444

Всем детям введен иммуноглобулин, установлено медицинское наблюдение. Диагноз клещевой энцефалит комиссионно подтвержден у 14 жителей края, в том числе у 4-х детей до 14 лет.

Все заболевшие были не привиты и не обращались в медицинские организации для решения вопроса о введении иммуноглобулина. На сегодняшний день в стационарах Алтайского края с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом находятся 10 человек.

Советы Роспотребнадзора

- собираясь в лес, необходимо одеться так, чтобы исключить возможность попадания клещей под одежду

- брюки надо заправить в сапоги, рубашку в брюки

- манжеты рукавов, воротник должны плотно прилегать к телу

- наносить отпугивающие средства (репелленты)

При самостоятельном удалении клеща необходимо соблюдать следующие рекомендации:

– захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и держа строго перпендикулярно поверхности укуса повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов

– место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством (70% спирт, 5% йод, одеколон)

– после извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом.