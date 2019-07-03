Прием заявлений на добычу бурого медведя начинается в Алтайском крае

Новости 08.07.2019 9:20 686

В четверг, 11 июля начинается прием заявлений на добычу бурого медведя в общедоступных охотничьих угодьях на осенний сезон охоты. Об этом сообщает министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края, которое будет проводить прием заявок.

Заявления принимают по адресу: улица Чкалова, 230, кабинет 105, в будни с 8 до 17 часов, обед с 13 часов до 13 часов 48 минут. Кроме того, разрешения выдают районные специалисты министерства.

В качестве альтернативы личного приема, заявление можно подать через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Сезон охоты на бурого медведя в Алтайском крае стартует 1 августа в общедоступных охотничьих угодьях Алтайского, Красногорского и Курьинского районов. Завершится сезон 30 ноября.