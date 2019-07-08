Смертельное ДТП произошло в Славгородском районе

Новости 08.07.2019 8:15 124

В Славгородском районе произошло ДТП со смертельным исходом, передает алтайская Госавтоинспекция. Прибывшие на место происшествия сотрудники ведомства оказали пострадавшим помощь.

По предварительным данным, 6 июля около 20:20 на 214 километре автодороги Крутиха-Панкрушиха-Хабары-Славгород-граница с Республикой Казахстан 50-летний водитель «Тойоты Короллы», не справился с управлением и съехал в кювет. Автомобиль при этом перевернулся. В результате водитель погиб на месте, 5-летняя девочка-пассажир от полученных травм скончалась в медицинском учреждении.

Пострадали, но выжили трое пассажиров: 49-летний мужчина, 37-летняя женщина, и 14-летняя девочка. Всем им оказана медицинская помощь. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.