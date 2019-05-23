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На берегу озера в Заринском районе обнаружены человеческие кости

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На алтайском озере в селе Комарское Заринского района во время подготовки к летней Олимпиаде были найдены  человеческие кости.  На данный момент эксперты устанавливают, кому они принадлежат и сколько пролежали в песке.

Поясним, организаторы  соревнований выбрали место для прыжков в длину, для этого – привезти свежий песок с песчаного берега реки или озера, пишет газета «Наш город Заринск».

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Известно, что местный житель отправился на берег небольшого озера Займище. Ковш трактора несколько раз черпнул песок, и на поверхности показались человеческие кости. Рабочий позвонил в местный сельсовет, откуда и поступил вызов в полицию.

По некоторым данным, всего на берегу озера нашли четыре скелетированных трупа без голов.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Наш город Заринск