На берегу озера в Заринском районе обнаружены человеческие кости

Новости 08.07.2019 7:40 397

На алтайском озере в селе Комарское Заринского района во время подготовки к летней Олимпиаде были найдены человеческие кости. На данный момент эксперты устанавливают, кому они принадлежат и сколько пролежали в песке.

Поясним, организаторы соревнований выбрали место для прыжков в длину, для этого – привезти свежий песок с песчаного берега реки или озера, пишет газета «Наш город Заринск».

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Известно, что местный житель отправился на берег небольшого озера Займище. Ковш трактора несколько раз черпнул песок, и на поверхности показались человеческие кости. Рабочий позвонил в местный сельсовет, откуда и поступил вызов в полицию.

По некоторым данным, всего на берегу озера нашли четыре скелетированных трупа без голов.