Названа дата, когда откроется отделение травматологии в Бийской ЦГБ

Новости 08.07.2019 7:10 228

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов прокомментировал ситуацию, связанную с закрытием отделения травматологии в Бийске, передает пресс-служба Минздрава.

По словам Попова, на данный момент в Центральной городской больнице в наукограде работают три врача-травматолога. В связи с отпуском одного из них и длительным больничным другого, остался всего один специалист.

Нами принято решение о временном изменении маршрутизации: до 17 июля госпитализировать пациентов будут в городскую больницу № 2 Бийска. При этом травмпункт ЦГБ продолжает работать с 8 до 16 часов, в городской больнице № 2 – круглосуточно, - отметил Попов.

Он обратил внимание, что после 17 июля работа обоих медицинских учреждений будет продолжена в штатном режиме.

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Ранее сообщалось, что в Бийске осталось только одно место, куда могут обратиться люди, получившие травму. Предыдущий пункт приема травмированных, находящийся в Центральной городской больнице, закрыт с 1 июля.

Между тем краевой Минздрав держит ситуацию с обеспечением медкадрами на контроле. В АГМУ по целевому направлению с обязательством трудоустройства в бийские медицинские организации обучаются более 120 студентов, из них 20 человек - уже на этапе ординатуры. В следующем году заканчивает обучение будущий врач-травматолог, который придет работать в ЦГБ Бийска.

Совместно с АГМУ прорабатывается вопрос о направлении ординаторов второго года обучения для прохождения практики в медицинских организациях Бийска. Кроме того, разработана долгосрочная муниципальная целевая программа по кадровому обеспечению системы здравоохранения.