Неврологу назначили штраф в 4 млн рублей за «помощь» алтайским призывникам

Новости 06.07.2019 19:00 463

Врач-невролог военно-врачебной комиссии Военного комиссариата Алтайского края была осуждена решением Центрального районного суда Барнаула. Женщина в обмен на взятки от призывников подтверждала диагнозы, которые позволяли не проходить военную службу, сообщает краевая прокуратура.

Установлено, что, вступив в сговор с врачом-неврологом одного из медицинских учреждений края, подсудимая после получения взяток, соглашалась с установленными врачом-неврологом диагнозами, на основе которых призывными комиссиями территориальных комиссариатов устанавливалась категория годности призывникам, позволяющая освободить их от прохождения воинской службы.

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Преступления совершались в период с декабря 2016 года по июнь 2017 года. За свои действия виновные получали взятки от призывников и их родителей, сумма которых варьировалась от 30 тысяч до 70 тысяч рублей.

Подсудимая признана виновной в совершении 5 преступлений, предусмотренных п.«а» ч.5 ст. 290 УК РФ, ей назначено наказание - штраф в 4 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил. Уголовное дело в отношении соучастницы в 2018 году было выделено в отдельное производство при полном признании вины в совершенных преступлениях, рассмотрено с учетом заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве, вынесен обвинительный приговор.