Единороссы не нашли угрозы зеленым зонам в новом Генплане Барнаула

Новости 06.07.2019 18:30 290

Депутаты Барнаульской гордумы из «Единой России», познакомившись с проектом Генплана города, пришли к выводу, что в краевом центре не предполагается сокращения зеленых зон. Информация доступна на сайте БГД.

Общественные обсуждения Генплана продолжаются в Барнауле. Они проходят в форме изучения документов на различных площадках. Организаторы обсуждений затем принимают предложения по возможным изменениям в проект.

Один из наиболее остро обсуждаемых моментов — перемены в части зелёных зон в Барнауле. Активисты и общественники высказывали опасения, что Генплан предполагает сокращение площади городских лесов, скверов, парков.

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Как рассказал руководитель фракции «Единой России» в Барнаульской гордуме Вячеслав Перерядов, вопросы про зелёные зоны краевой столицы партийцы задали председателю комитета по строительству, архитектуре и развитию города Дмитрию Аристову.

"Сокращения зелёных зон в Барнауле не должно происходить ни в коем случае. Насколько нам объяснили в комитете по строительству, архитектуре и развитию города, проект нового Генплана этого и не предполагает. Так, территория медицинского кластера в нагорной части, где предполагается строительство, сокращена относительно прошлого Генплана — с 500 гектаров до 100 гектаров, из которых 40 уже застроена. Строительство медучреждений на оставшихся 60 гектарах возможно, но пока не запланировано. Уменьшена и плотность застройки. Таким образом, пока опасения можно назвать преждевременными", - отметил народный избранник.

Также депутаты изучили аспекты Генплана в части городских парков. И из проекта документа следует, что зелёные зоны сокращаться не будут.

"Мы увидели, и специалисты нам подтвердили, что проект предполагает сохранение всех действующих парков, их площадь не уменьшится, — сказал Перерядов. — Более того, общая площадь зелёных насаждений в Барнауле вырастет — это произойдёт за счёт создания скверов в новых кварталах, которые будут развиваться. Мы считаем, что одним из главных принципов развития города должно быть сохранение и даже увеличение количества зелёных зон. Будем за этим следить".

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Пока, говорит Перерядов, в Барнауле обеспеченность зелёных насаждений составляет 29,3 кв. м на человека, в то время как минимальный норматив — 10 кв. м.

Также из других моментов проекта Генплана руководитель фракции «Единой России» в БГД отметил, что документ ограничивает застройку на территории туркластера «Барнаул — горнозаводской город» четырьмя этажами.

Что касается других волнующих вопросов, таких, как возможное строительство полигона ТКО, то проект этого не предполагает.