В ГИБДД рассказали, что ждет детей, обливающих автомобилистов на Ивана Купалу

Новости 06.07.2019 17:10 571

Детей, которые 7 июля (праздник Ивана Купалы) станут обливать барнаульских автомобилистов и не реагировать на замечания сотрудников ГИБДД, будут препровождать в отделы по делам несовершеннолетних. Сюда же будут вызывать их родителей для составления протоколов об административном правонарушении за ненадлежащий надзор за ребенком.

Как сообщает пресс-служба мэрии, ГИБДД обращается к водителям, так как им отводится главная роль в предотвращении ДТП: автомобилистам необходимо быть готовыми к неожиданному появлению детей на проезжей части.

Если горожане увидят скопление детей, которые обливают проезжающие машины, то следует обратиться в дежурную часть ГИБДД по телефонам 391-090, 393-555. На место будут высылать экипаж, принимать меры.

Родителей правоохранители просят провести беседу с детьми, чтобы те не резвились у дороги. Детей в свою очередь просят быть благоразумными, обливаться по взаимному согласию.