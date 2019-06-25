«Википедия» заблокировала пользователей, вносивших правки в биографии Томенко и Хорохордина

Новости 06.07.2019 16:30 545

Русскоязычное сообщество «Википедии» вычислило и забанило семь связанных между собой аккаунтов пользователей, которые вносили позитивные правки в статьи о биографиях сибирских губернаторов.

Сооснователь цифрового издательства «Викифай» Михаил Грузнов обнаружил сообщество из 12 редакторов русскоязычной «Википедии», которые вносили хвалебные правки в статьи о представителях власти. Его догадки подтвердил вердикт чекьюзеров — пользователей, имеющих доступ к просмотру действий участников сообщества. Они также указали, что некоторые редакторы имели пароли от аккаунтов друг друга. В результате «Википедия» заблокировала семь учетных записей.

Конкретных людей, стоящих за этими аккаунтами, установить не удалось, но один из них связали с Сергеем Нестеровичем — создателем «русской энциклопедии» «Традиция». Он, впрочем, отрицает свою причастность.

Из забаненных редакторов правки в статьи о сибирских губернаторах вносили трое пользователей: Oldfishkeeper, Tonnay-Charente и Иван Кучеров. Они писали, что главы регионов ведут здоровый образ жизни и воспитывают семью, а назначенные врио губернаторов показывают высокую эффективность, выяснила Тайга.инфо.

Олег Хорохордин, врио главы Республики Алтай

Страницу Хорохордина на «Википедии» создал забаненный редактор Tonnay-Charente. Oldfishkeeper добавил в биографию Хорохордина, что у него нет аккаунтов в соцсетях, а интернет он использует только по работе.

Врио главы Алтая закрыл личные сообщения в Instagram Новости 25.06.2019 10:15 Олег Хорохордин признался, что просто не успевает отвечать всем обратившимся 554

«Первая задача, которую новый и.о. взялся решить — снижение слишком высоких энергетических тарифов для республики. Решение задачи облегчается тем, что Хорохордин хорошо знаком с руководством Минэнерго, — говорилось в правке. — Взялся за развитие туристического сектора экономики Горного Алтая. В апреле 2019 года на встрече с главой Ростуризма Зариной Догузовой, замминистра Минэкономразвития Сергеем Галкиным и председателем совета директоров АФК „Система“ Владимиром Евтушенковым изложил свой план создания туристско-рекреационного кластера „Каракольские озера“ на территории Майминского, Чемальского и Шебалинского районов республики, и получил поддержку от федеральных чиновников и бизнесменов. В качестве одного из важнейших факторов развития туристического кластера новый и.о. губернатора назвал организацию транспортной инфраструктуры, повышение доступности достопримечательностей региона, для чего Олег Хорохордин уже проработал конкретные меры».

Тот же редактор добавил данные о высокой оценке эффективности Хорохордина фондом «Петербургская политика» и 67-процентном электоральном рейтинге по данным ВЦИОМ.

Скрытный Алтай: последний российский губернатор раскрыл свои доходы за 2018 год Новости 11.06.2019 18:15 Сегодня, 11 июня, в сети появилась декларация о доходах и имуществе врио главы Республики Алтай Олега Хорохордина за 2018 год 474

Виктор Томенко, губернатор Алтайского края

Tonnay-Charente добавил информацию о том, что алтайский губернатор познакомился с супругой в 19 лет и занимался баскетболом с министром энергетики РФ Александром Новаком.

«Эксперты называют главными чертами стиля руководства Томенко кропотливость, дотошность, корректность и методичность (сказывается бухгалтерское прошлое). От подчинённых требует конкретности, точности и отчетности. В короткий срок погасил межэлитные конфликты в регионе», — такую правку о Томенко внес редактор Oldfishkeeper.

Он также добавил информацию об уровне доверия Томенко и его рейтинге цитируемости. Другой редактор из сообщества Иван Кучеров указал в биографии алтайского губернатора, что тот прошел в колонне «Бессмертного полка» с портретами своих воевавших предков.

Как губернатор и жители Алтайского края общаются в Сети Новости 10.06.2019 7:10 Глава региона рассказал, что читает все сообщения в Instagram 698

Позитивные изменения, по наблюдениям СМИ, вносились также в биографии губернаторов Красноярского края (Александр Усс), Кемеровской области (Сергей Цивилев), Новосибирской области (Андрей Травников), Томской области (Сергей Жвачкин), Омской области (Александр Бурков), Иркутской области (Сергей Левченко), Тувы (Шолбан Кара-оол).

А вот в биографическую справку Валентина Коновалова (глава Хакасии) заблокированные редакторы не внесли ни одной правки.