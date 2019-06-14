Министр труда Максим Топилин посетит Алтайский край, чтобы понять причины отставания региона

Новости 06.07.2019 15:20 872

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, являющийся куратором Алтайского края со стороны правительства России, заявил, что программа социально-экономического развития региона будет подготовлена к 1 сентября.

Подготовка проекта уже началась. Конечная цель программы - выработка комплекса мер по ускоренному развитию региона, сказано на сайте федерального министерства. Уже известно, что в ближайшее время будет создана рабочая группа при Минтруде России по подготовке проекта программы. В рабочую группу войдут депутаты и сенаторы, представляющие Алтайский край, представители органов исполнительной власти региона, федеральных органов исполнительной власти.

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Глава Минтруда России также сообщил, что «министерством приняты решения о включении с 2020 года Алтайского края в пилотные проекты по повышению доходов граждан и долговременному уходу за пожилыми и инвалидами». Кроме того, по словам Максима Топилина, «в следующем году программа Алтайского края по комплексной реабилитации инвалидов будет софинансироваться из средств федерального бюджета в рамках госпрограммы «Доступная среда».

Также в Минтруде России под председательством замминистра труда и социальной защиты России Всеволода Вуколова состоялось совещание, посвященное вопросу подготовки проекта индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края.

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Было решено подготовить перечень проблемных вопросов социально-экономического развития Алтайского края, в том числе на основе анализа обращений граждан, проживающих в регионе; определить перечень мероприятий с финансово-экономическим обоснованием для включения в проект индивидуальной программы социально-экономического развития региона, включая мероприятия инфраструктурного характера; определить меры по достижению показателей социально-экономического развития, на улучшение которых будут направлены мероприятия проекта индивидуальной программы.

Добавим, в июле этого года состоится рабочая поездка главы Минтруда России Максима Топилина в Алтайский край с целью проведения детального анализа причин низкого уровня социально-экономического развития региона.

Напомним, на текущей неделе региональное Минсоцзащиты запустило опрос о причинах бедности в Алтайском крае.