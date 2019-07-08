Какие земельные участки под новостройки не могут продать в Барнауле?

Новости 06.07.2019 14:35 299

В настоящее время в Барнауле выставлено на продажу сразу несколько крупных земельных участков, на которых когда-то планировали построить высотные многоквартирные дома и даже утвердили проекты. Интересно, что покупатели на данные объекты не находятся годами. В лучшем случае приобретают только землю, пишет "Алтайский портал недвижимости".

Так, уже долгое время АО «Барнаулкапстрой» пытается реализовать участок в 15 соток на улице Советской армии, 60 с готовым проектом 16-этажного дома и проведенными к нему коммуникациями. Лот стал самым дорогим, его цена составляет 35 млн рублей. Запланированный дом – одноподъездный, дворовая территория рассчитана на парковки, детские площадки, беседки для взрослых и хозяйственные территории.

За без малого 33 млн рублей собственник вот уже не первый год продает участок на улице Пролетарская, 85, площадью 12,7 соток. В придачу также имеется проект многоквартирного жилого дома. Это свечка в 12-14 этажей с 1 подъездом и лишь 28 квартирами (только 3-4-комнатные большой площади). Подземный паркинг рассчитан на 57 авто, то есть по 2 машиноместа на семью. В нем запроектирована автоматизированная система помещения транспортных средств в ячейки. На последних этажах – пентхаус с собственной террасой на крыше.

Еще один участок почти за 20 млн рублей продают на улице Никитина, 61а (между проспектами Ленина и Социалистическим). Его площадь составляет 10 соток, имеется готовый проект административного 6-этажного здания и правоустанавливающие документы. Кроме этого, компания «Алтайэнергожилстрой» давно реализует землю на улице Ползунова, 55е вместе с начатым и незавершенным зданием спортивно-оздоровительного комплекса в 4 уровня, включая подземный. Территория составляет 15 соток, цена – 10 млн рублей.

Примечательно, что ранее этот же застройщик пытался продать амбициозный проект трех башен на проспекте Красноармейский, 61б, которые изначально были 25-этажками с бассейнами на крыше, а после нескольких доработок архитекторов стали обычными 16-этажными зданиями. Проект так и не был утвержден, а компания то искала стороннего инвестора, то намеревалась возвести ЖК своими силами, огородив площадку и начав подготовительные работы.

Также на рынок может вновь выйти проект «СтройГаза» с необычными фасадами ("под дерево") на улице Димитрова, 150. В настоящее время он заморожен на уровне 2-го этажа, его приобрела компания «Оптима», руководители которой пока не определились: продолжать возведение своими силами или выгодно продать объект. Ранее он уже выставлялся на продажу за 80-40 млн рублей (цена постоянно снижалась), но безуспешно.

Интересно, что в Барнауле практика выкупа таких территорий имеется. Например, у того же Алтайэнергожилстроя, который выставлял землю с запланированным многоквартирником на улице Монтажников, 6, спустя пару лет ее всё же купили, правда без проекта жилого дома.

Не так давно «Жилищная инициатива» приобрела подобный лот – территорию на улице Гущина, 171а с готовой и одобренной концепцией высотки у ПСИП «Сиада». В свою очередь СК «Сибирия» выкупила замороженный на стадии котлована объект с землей, в рамках которого должны были появиться 2 «хрустальные» башни по 16 этажей на улице Юрина, 168к.

Но и в этих случаях проекты девелоперам не особо пригодились, так как они полностью их переработали и приступили к реализации уже совершенно иных домов.