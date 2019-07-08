Квартира в барнаульской пятиэтажке частично выгорела в результате пожара

Новости 06.07.2019 13:30 272

Два человека были спасены в Барнауле во время пожара в субботу, 6 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Пожарно-спасательные подразделения оперативно ликвидировали пожар, произошедший сегодня в полдень в одной из квартир кирпичного пятиэтажного жилого дома по улице Северо-Западная. Пострадавших и погибших в результате происшествия нет. Наиболее вероятная причина случившегося - нарушение правил монтажа электрооборудования.

Сообщение о возгорании в квартире на 5-м этаже поступило в службу спасения в 12:21. В считанные минуты на место происшествия прибыли первые пожарные расчеты пожарно-спасательной части №3. На момент их прибытия из окна квартиры вырывались языки пламени, шел густой черный дым, задымление было и в подъезде.

Огнеборцы немедленно приступили к тушению и эвакуации жителей из опасной зоны. В результате были эвакуированы по лестничным маршам 30 человек, спасено 2 человека при помощи автоколенчатого подъемника, из них один ребенок. Около двадцати минут потребовалось пожарно-спасательным подразделениям для полной ликвидации возгорания. В результате случившегося огнем повреждены домашние вещи, стены, пол и потолок в квартире. Общая площадь пожара составила 20 кв. м.

На место происшествия были привлечены значительные силы и средства: 10 единиц пожарной техники, 31 человек личного состава.