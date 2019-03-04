Бийский автогонщик, устроивший «пьяное» ДТП, может получить до 12 лет

Сотрудники следственного управления МУ МВД России «Бийское» завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летнего мужчины. Житель наукограда обвиняется в совершении ДТП со смертельным исходом, предает пресс-служба регионального главка полиции.
В марте обвиняемый вместе с друзьями отправился на своем автомобиле на берег реки Бия. Компания молодых людей, в том числе и водитель транспортного средства, жарили шашлыки и распивали спиртные напитки. После застолья молодые люди отправились к дому одной из девушек. Там возле подъезда, а в дальнейшем и в увеселительном заведении, бийчане продолжали употреблять алкоголь.
В девятом часу вечера разгоряченный 41-летний мужчина сель за руль иномарки и поехал в сторону дома. Приближаясь к перекрестку улиц Васильева и Мартьянова он увидел, что горит красный сигнал светофора. Водитель, набирая скорость, продолжил движение. Затем автомобилист заметил на пешеходном переходе женщину, которая пересекала проезжую часть на зеленый свет. Однако избежать столкновения не удалось.
Его удалось разыскать через три часа после трагедии
После наезда на пешехода, виновник ДТП не остановился и не оказал первую помощь пострадавшей, не вызвал скорую и полицию, скрывшись с места дорожно-транспортного происшествия. От множественных травм 27-летняя женщина скончалась в карете скорой помощи.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и задержали автолюбителя. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, которое сейчас рассматривается в суде. Санкция вменяемой ему статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет.
На 5% выросло и число раненных в результате таких аварий