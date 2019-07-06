Массовая гибель пчел зафиксирована в шести районах Алтайского края

Новости 06.07.2019 12:25 1223

В Советском районе Алтайского края сразу в нескольких хозяйствах начали массово гибнуть пчёлы. В селе Никольское уже пострадали 15 пасек. Пчеловоды догадываются, что могло стать причиной такой эпидемии, передают "Вести-Алтай".

Так, из ста пчелосемей на пасеке Алексея Березикова в живых осталось меньше 15% поголовья. Ветлаборатория ведёт отбор проб, в селе организовали осмотр пострадавших подворий.

"Всего пострадало 15 пчеловодов, 8 из них имеют официальные пасеки, остальные неофициальные, то есть у них нет паспорта пасеки", говорит Андрей Юдичев, начальник отдела растениеводства администрации Советского района. Падёж пчёл начался 2 июля днём и продолжился 3 июля. В гибели насекомых пчеловоды винят поле в четырёх километрах от села. Его обрабатывали высокотоксичными пестицидами.

Алтайские специалисты обнаружили некачественный мед Новости 05.08.2018 19:15 Натуральный мед – это нектар, прошедший переработку организмом пчелы 164

Погибших пчёл и пробы с полей отправили в Барнаул сразу в несколько лабораторий, чтобы как можно быстрее установить причину. Специалисты Россельхознадзора выделили из образцов пестицид первого класса опасности – лямбда-цигалотрин.

Этот высокотоксичный для пчёл и рыб препарат используют для борьбы с капустной молью. Пока остаётся открытым вопрос, кто виновник отравления насекомых, но в любом случае пострадавшие рассчитывают на возмещение убытков.

Стоит отметить, что помимо Советского района, массовая гибель пчел зафиксирована в Красногорском, Зональном, Поспелихинском, Алейском, Смоленском районах.