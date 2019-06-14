Алтайские коммунисты назвали кандидатов на сентябрьские выборы

Новости 06.07.2019 10:55 404

5 июля состоялось очередное заседание бюро Алтайского крайкома КПРФ, на котором состоялось выдвижение кандидатов на довыборы в АКЗС и муниципальные органы власти. Информация размещена на партийном сайте.

На довыборах в краевое Законодательное Собрание компартию будет представлять Флюр Хакимов, первый секретарь Михайловского райкома КПРФ. Кандидатом от КПРФ на довыборы в Барнаульскую городскую Думу – Антон Арцибашев, первый секретарь Алтайского крайкома комсомола.

Избирком определился с числом подписей для самовыдвиженцев, идущих на довыборы в АКЗС Новости 14.06.2019 12:15 Уже известны фамилии трех кандидатов, которые будут выдвинуты политпартиями 542

Кроме того, бюро крайкома выдвинуло троих кандидатов на довыборы в Белокурихинский городской Совет депутатов, а также согласовало выдвижение кандидатов местным отделениям КПРФ: на довыборы в Родинский районный Совет, на выборы нового состава Змеиногорского районного Совета, куда коммунисты выдвинули 15 кандидатов и на довыборы в Бийскую городскую Думу по округам № 2 и № 6.

В Бийске на довыборы от КПРФ выдвинуты Александр Попов, член бюро Бийского горкома КПРФ и Иван Белкин, председатель Бийского отделения Алтайской региональной общественной организации «Алтай – Чернобыль».