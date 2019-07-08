Опубликовано видео жесткой посадки алтайского парапланериста

Новости 05.07.2019 18:40 409

2 июля в районе села Манжерок Республики Алтай в ходе осуществления полета произошло столкновение параплана с деревьями на склоне горы. В результате чего пассажир получил телесные повреждения.

По данному факту следственными органами Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка.

Как передают «Новости Горного Алтая», инцидент произошел на склоне горы Малая Синюха в районе села Озерное. Очевидцы, проезжавшие этот момент мимо на канатной дороге, сняли момент жесткой посадки.

Горно-Алтайская транспортная прокуратура установила, что полет с горы Малая Синюха совершил житель села Майма на собственном параплане 2 июля около 16:00. Как выяснилось, мужчина не справился с управлением и приземлился на вершину дерева. В аккаунте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры «ВКонтакте» размещено видео, как парапланерист спускается с дерева. В результате происшествия никто не пострадал, уточняет пресс-служба прокуратуры.

Экстремал-парапланерист не подавал заявку на использование воздушного пространства и не получил соответствующего разрешения на полет, что является нарушением воздушного законодательства.

Горно-Алтайский транспортный прокурор возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 11.4 КоАП РФ. Максимальное наказание по статье — административный штраф в размере 5 тысяч рублей.