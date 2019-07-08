Барнаульская епархия обнародовала уникальные архивные материалы

Новости 05.07.2019 17:50 267

Бумага стала немым свидетелем давно ушедших лет. В Барнаульской Епархии открылась выставка, на которой представлено более 100 уникальных архивных документов. Среди них – документы по брачным обыскам, личные дела репрессированных священников и не только. Подробности мероприятия в материале «АиФ - Алтай».

В раритетных документах - письма начальника Колывано-Воскресенских заводов Андреаса Беэра, чертежи Петропавловского собора и метрические книги. Просто дух захватывает, когда видишь послания из серебро-плавильного времени, написанные когда-то пером на толстой бумаге.

Некоторые исторические бумаги весьма поучительны для нашего времени. Например, в периоды горнозаводской истории, прежде чем строить где-то храм, известному чертежнику Пимену Старцову давали задание поспрашивать людей – где они хотят видеть церковь: на Оби или на Чумыше и т.д. Уж только потом ходатайствовали о строительстве. Представлены среди раритетов и такие интересные документы, как брачные обыски.

В субботу, 6 июля, уставшие путники войдут в Коробейниково под звон колоколов. Крестный ход на Алтае. Паломники отправились к чудотворной иконе «Перед венчанием в ту пору совершались целые расследования. Запрашивались метрические выписки на того или иного офицера даже из центра России. Было важно, чтобы тот, приехав в Барнаул, не скрыл свою женитьбу. Среди этих обысков есть, к примеру, прошение от чиновника Иоанна Богословского, который просит разрешения совершить обряд венчания с дочерью священника Антониной. Из прошения видно, что он с невестой в родстве, но чиновник рисует схему и доказывает, что родство дальнее», - рассказала корреспонденту АиФ-Алтай Татьяна Павлова, главный археограф отдела использования и публикации документов Государственного архива Алтайского края.

В одной из записок говорится, что для вновь строящегося Петропавловского каменного собора взята медь из машины Ползунова.

«Сама машина к тому времени была остановлена, медь была использована для отливки церковных колоколов», - пояснила Татьяна Павлова.

В другой записке от 1844 года упоминается имя дьячка Саввы Арефьева. Его просят наградить медалью за спасение погибающих. Подробности подвига не уточняются.

Также на выставке можно увидеть документы суровой для церкви эпохи 30-х годов прошлого века, когда с храмов снимали колокола, выносили церковную утварь. Есть и грозные резолюции на просьбы православных провести Крестный ход: «Не разрешить под любым предлогом». Можно увидеть черно-былые фото горящих в пламени храмов. Представлены и личные дела репрессированных священников. Так, на одном из фото бийских батюшек энкэвэдэшники сняли с иконами в руках. Иконы были вещественными доказательствами их преступления…

Выставка будет работать до 15 июля. Выходной: суббота-воскресенье. Адрес: Барнаул, пр. Ленина 17.