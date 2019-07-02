«Два Алтая» вошли в список регионов со слабой политической и социальной устойчивостью

Новости 06.07.2019 10:20 519

Фонд «Петербургская политика» опубликовал очередной рейтинг устойчивости регионов России за июнь. Авторы исследования отразили ключевые события, которые произошли в субъектах страны в течение первого месяца лета и определили коэффициенты, отражающие уровень политической и социальной устойчивости.

В таблице регионов со слабой устойчивостью (меньше 5 баллов) Алтайский край находится на 16 месте, выше, на 15 месте расположился Краснодарский край, а на 17 месте – Республика Алтай, где, к слову, через два месяца состоятся выборы главы региона. На первом месте среди регионов-аутсайдеров находится Чеченская Республика. Следует заметить, что в мае Алтайский край был в той же таблице на втором месте, после Краснодарского края. Республика Алтай располагалась на шестом месте.

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Кроме территорий со слабой устойчивости есть еще и регионы с пониженной устойчивостью (5,9 баллов), где можно встретить Омскую, Новосибирскую, Кемеровскую области и Красноярский край.

Далее идут регионы со средней устойчивостью (от 6 до 6,9 баллов) и с высокой устойчивостью (от 7 до 7,9 баллов), где Москва находится на 10 месте. В рейтинге субъектов с максимальной устойчивостью (свыше 8 баллов) первое место заняла Ленинградская область.

Что касается Алтайского края, то среди позитивных событий в жизни региона за июнь были названы подписание соглашения между Минтрансом России и властями Хакасии, Алтайского края и Кемеровской области по строительству транспортного коридора «Абакан – Бийск», подписание губернатором Виктором Томенко и гендиректором группы «Черкизово» Сергеем Михайловым соглашения о сотрудничестве по развитию производства «Алтайского бройлера», подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Алтайского края, компанией «БТК Холдинг» и Барнаульским меланжевым комбинатом «Меланжист Алтая».

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Также составители рейтинга отметили открытие в селе Павловск деревообрабатывающего комбината холдинговой компании «Алтайлес», подписание Виктором Томенко пакета документов о повышении зарплат работников бюджетной сферы, 32-е место Алтайского государственного медицинского университета в рейтинге Forbes лучших вузов России и 2-е место региона в экологическом рейтинге «Зеленого патруля».

Среди негативных событий обозначены два эпизода, произошедшие в июне в барнаульской мэрии: увольнение вице-мэра по городскому хозяйству Александра Алексеенко, в отношении которого возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере за заключение муниципального контракта, и увольнение руководителя комитета по спорту Алексея Каретникова.

Также негативный инфоповод спровоцировало введение арбитражным судом процедуры банкротства на ОАО «Иткульский спиртзавод» и 80-е место по благосостоянию семей в исследовании "РИА Рейтинг".

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К прочим заметным событиям авторы исследования отнесли назначение правительством России министра труда Максима Топилина куратором Алтайского края.