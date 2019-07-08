Феерично! Как проходил фестиваль «Алтайфест-2019»

Новости 05.07.2019 17:20 382

На территории туристического комплекса «Сибирское подворье» рядом с Белокурихой 28 и 29 июня состоялся яркий фестиваль «АлтайФест-2019». По некоторым данным, на нем побывали около 25 тысяч человек.

Барнаульский пивоваренный завод (БПЗ), основной участник мероприятия, на VII фестиваль напитков приготовил для гостей огромное количество сюрпризов - увлекательная детская площадка, фирменная кухня «Вобла», караоке-шоу и не только. По традиции в этом павильоне собралось большое количество молодежи.

Участники мероприятия приняли участие в танцевальной программе в сопровождении зажигательного шоу «Дикая Орхидея» и фееричного светового «Фрик-Шоу». Для своих гостей БПЗ предоставил море напитков. К слову, барная стойка БПЗ оказалась самой длинной, она вместила в себя целых 62 крана.

Среди «фишек» БПЗ – по территории павильона прогуливались ростовые куклы в виде пингвинов «Айчай». С ними фотографировались, обнимались, их приглашали танцевать, а некоторые даже целовали!

Фестиваль напитков «АлтайФест» прочно удерживает статус одного из самых масштабных гастрономических событий не только региона, но и страны в целом. Так, по оценке агентства «ТурСтат», в 2019 году «АлтайФест» вошел в Топ-5 лучших гастрономических фестивалей и кулинарных событий России, которые специалисты туротрасли рекомендовали посетить в июне.