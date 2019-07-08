«Единая Россия» будет применять систему KPI в региональных отделениях

Новости 05.07.2019 16:50 377

В региональных отделениях партии «Единая Россия» будет введена система ключевых показателей эффективности (KPI). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в партии.

По имеющимся данным, работа отделения в регионе будет оцениваться по ряду критериев: текущий электоральный рейтинг в регионе, его динамика за три месяца и результаты на прошедших выборах.

Снижение двух любых показателей будет служить сигналом для секретарей региональных партий. В случае факта самых плохих показателей могут быть отставки.

Особое внимание будет обращаться на показатели партии в период крупных выборов в регионе.

Как пишет издание, по словам одного из членов «Единой России», KPI послужит хорошей регулярной проверкой работы партии в течение всего года, а не только в период предвыборных кампаний.

По данным РБК, новая система оценки эффективности будет анонсирована 5 июля на политической конференции в Москве, а о первых итогах работы партии по KPI будет известно уже осенью текущего года.

Эксперты предполагали введение подобного механизма после заявления председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, который ранее заявил о необходимости контроля, которые бы избавили партию от «чванства и хамства».