Старинную алтайскую плотину XVIII века заберут в краевую собственность

Новости 05.07.2019 16:20 412

Губернатор Виктор Томенко дал распоряжение забрать из федеральной в краевую собственность плотину на озере Белом в поселке Имени 8 марта Курьинского района, передает пресс-служба регионального правительства.

Отметим, что объект находится в аварийном состоянии. Если гидросооружение разрушится, то вода может подтопить Колыванский камнерезный завод и восемь окрестных сел с населением около шести тысяч человек.

По некоторой информации, плотину начали строить еще в первой половине XVIII века для Колывано-Воскресенского медеплавильного завода.

Плотина и идущий от нее канал являются объектами культурного наследия и находятся в федеральной собственности. Поэтому мы не имеем права тратить деньги краевого бюджета на укрепление плотины и вообще предпринимать какие-либо действия на охраняемом законом РФ объекте, - подчеркнул заместитель Председателя Правительства Алтайского края Игорь Степаненко.

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Известно, на протяжении ряда лет краевые власти пытались добиться выделения федеральных денег на укрепление плотины. Ситуация находится на контроле Генеральной прокуратуры, МЧС России и полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе.

На территории Курьинского района сейчас действует режим повышенной готовности, а на самом гидросооружении, в границах Колыванского сельсовета, режим чрезвычайной ситуации. Местное население проинформировано о сложившейся обстановке. За состоянием объекта организован постоянный контроль.

Процедура по передаче плотины запущена. Федеральное агентство по управлению госимуществом проинформировано о решении Виктора Томенко, готовятся необходимые для передачи объектов документы.