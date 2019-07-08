Названы идеальные места отдыха на Алтае в 2019 году

Новости 05.07.2019 15:20 735

Алтайский край – настоящий сундук с сокровищами, в котором собрано огромное количество удивительных, неповторимых и красивых мест. Это рай для туриста, путешественника и просто любителя природы в ее первозданном виде. Здесь можно найти отдых на любой вкус и кошелек.

Власти Алтайского края прикладывают усилия для развития туризма в регионе, а значит, и привлечения путешественников. Немалая роль в этом процессе принадлежит событийному туризму. Многие мероприятия, проводимые в крае, известны далеко за пределами Сибири.

В период с июня по август этого года в Алтайском крае отдохнет и оздоровится 800 тысяч человек. В целом, по оценкам экспертов, количество туристов и экскурсантов, посетивших наш регион за год, составит более 2 млн человек.

В течение лета аэропорт Барнаула будет принимать рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Сургута, Казани, Томска и Красноярска. Дополнительные автобусные маршруты в Барнаул запускаются из Новосибирска, Томска, Омска и Красноярска. По железнодорожному транспорту усиливается направление из Казахстана. Многие жители Алтайского края также выберут отдых в пределах региона. К приему гостей готовы санатории, турбазы, гостиницы и сельские гостевые дома - всего более 700 объектов для размещения.

Особой популярностью пользуются лечебно-оздоровительный, сельский, экологический, экскурсионно-познавательный, событийный туризм, а также пляжный отдых.

Местами притяжения туристов являются город-курорт федерального значения Белокуриха, туристско-развлекательный комплекс «Сибирское подворье» (Смоленский район), особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь», игорная зона «Сибирская монета», левобережье реки Катунь (Алтайский район), горько-соленые озера степной части региона.

В Алтайском районе туристическим магнитом, по мнению экспертов, является пляжный комплекс «АлтАйская Ривьера», расположенный у теплого горного озера Ая. Это самый большой в России комплекс бассейнов площадью 3400 кв.м с водными горками и анимацией для детей. В жаркие дни этот комплекс посещают до 5 тысяч человек. Также в этом сезоне при парк-отеле «Ая» ожидается открытие парка аттракционов площадью в 2 га с самыми модными развлечениями для взрослых и детей: американскими горками, батутной ареной, каруселями, пиратским кораблем, надувным скалодромом, детской железной дорогой, экстремальной катапультой высотой 30 метров.

С другой стороны, в последнее время наметилась тенденция отдыхать в заповедных и труднодоступных местах, где можно насладиться нетронутой природой и сделать уникальные фотографии. За этим отдыхающие едут в Солонешенский, Чарышский, Краснощековский районы. Туристов привлекают также памятники археологии, архитектуры, истории и культуры: Денисова пещера, археологические комплексы «Царский курган», «Перекресток миров».

Руководитель «Алтайтурцентра» Татьяна Сажаева рассказала «Политсибру», насколько привлекателен регион для туристов в летний сезон-2019. «Конечно, потоки туристов имеют свойство перераспределяться. Например, в последнее время среди туристов очень популярен Солонешенский район. Он расположен также в предгорьях Алтая. Этот район характерен благоприятным климатом, разнообразием малодоступных ландшафтов, растительного и животного мира, наличием археологических памятников и уникальных природных комплексов, обладает значительным потенциалом развития туризма», - прокомментировала Сажаева.

Она напомнила, что именно здесь находится Денисова пещера, известная большим количеством археологических находок. Рядом с пещерой летом работает одноименный туркомплекс. В районе представлены различные усадьбы, турбазы которые организуют досуг и проживание.

По словам Сажаевой, если анализировать запросы туристов, то большим спросом среди отдыхающих также соленые озера – Завьяловские, Малиновое, Яровое.

Говоря о ценовой политике в нынешнем году, Сажаева подчеркнула, что отдых на Алтае подорожал. «Конечно, в этом году цена на отдых по сравнению с 2018 годом повысилась. Это связано с ростом цен на продукты и трансфер. Стоимость на размещение в турбазах осталась прежней. Добавлю, что турпоток от этого не сократится, так как Алтайский край – это в большей степени место отдыха для сибирских мегаполисов. Многие люди принимают свое решение об отдыхе заранее, примерно еще в феврале – апреле».

В настоящее время наш регион является одним из ведущих регионов Сибирского федерального округа по развитию событийного туризма. Разнообразие природных комплексов, наличие уникальных памятников истории и культуры ежегодно привлекают в край сотни тысяч не только российских, но и иностранных туристов.

В Алтайском крае многие муниципальные образования считают своими визитными карточками событийные мероприятия – это «Фестиваль Алтайского марала», «Медово-сырный праздник», фестиваль «Звенигора», Покровский фестиваль, фестиваль «Ремесло - душа народа», «Все буде смачно!», фестиваль «На Завьяловских озерах» и другие мероприятия, которые входят в ежегодный «Событийный календарь Алтайского края».

В целом туристическая отрасль в Алтайском крае развивается весьма динамично. С каждым годом увеличивается количество точек на карте региона, в которых создается необходимая для туристов и гостей инфраструктура. Развиваются событийные мероприятия и появляются новые, улучшается сфера обслуживания и обеспечения гостей. Все это позволяет с оптимизмом смотреть на перспективы развития туристической отрасли в Алтайском крае.