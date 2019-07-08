Экс-губернатор Алтайского края призвал развивать промышленный сектор в регионе

Новости 05.07.2019 15:50 484

Бывший глава Алтайского края поднял вопрос о необходимости развития промышленного сектора в регионе. Такое заявление прозвучало во время круглого стола Союза промышленников Алтайского края, на котором обсуждались вопросы кадрового дефицита среди рабочих профессий. Об этом пишет алтайский портал недвижимости.

О том, что рабочие профессии не пользуются популярностью среди нынешних школьников, рассказал гендиректор ИСК «Союз» Владимир Отмашкин.

Кроме него и Сурикова на общем сходе были руководители предприятий, вузов, школ и колледжей, представители городского комитета и регионального министерства по образованию. Представители сферы образования отметили, что пока в том же АлтГТУ проблем с недобором студентов нет, однако, не каждый выпускник ВУЗа продолжает свою карьеру по специальности. А вот в ссузах уже ощущается недобор.

Для стимулирования детей в крае проводятся специальные занятия, ярмарки, экскурсии на предприятия, разрабатываются комплексные программы с целью повышения престижа рабочих профессий. Специалисты наблюдают проявление интереса у детей к проводимым мероприятиям по профориентации.

«Но есть и недостатки: на производствах могут быть ограничения. Например, на экскурсии пропускают только 15 человек в месяц, а у нас их 7 000 в год. Второй момент – дети сейчас современные, они хотят видеть высокотехнологичное производство, им надо знать, будет ли место для них, если они придут через несколько лет, какая будет зарплата. А им сегодня говорят: мест нет. Соответственно, какой им смысл идти в колледж и обучаться этой специальности?» - говорит Лариса Первун, начальник отдела развития образования комитета по образованию Барнаула.

Она предложила производственникам возродить профессиональные пробы и создать предпрофильные классы, летние смены, которые бы позволили привлечь детей на практику на предприятие.

Министерство образования в свою очередь разработало программу по кадровому обеспечению промышленного сектора.

Экс-губернатор Алтайского края Александр Суриков отметил, что данные меры несерьезны, и вместо этого необходимо запускать программу развития промышленного сектора, что и приведет к решению кадровой и всех сопутствующих проблем.

Многие участники встречи отметили проблему закрытости промышленных предприятий, которые неохотно рассказывают подробности своей деятельности и не участвуют в профориентационных мероприятиях.

По итогам круглого стола было решено создать комплексную программу подготовки и привлечения кадров.