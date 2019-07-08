Ассоциация пенсионных фондов придумала способ поднять пенсии на 56%

Новости 05.07.2019 14:20 313

Специалисты национальной ассоциации пенсионных фондов (НАПФ) разработали способ, который бы позволил увеличить пенсии россиян до 56%, пишут «Известия».

НАПФ подготовила обзор специальных программ негосударственного пенсионного страхования (НПО), наиболее эффективной из которых, по мнению экспертов, станет использование корпоративных программ.

Разработанная система предполагает 2% взносов от работодателя, еще 2% от работника и 1% будет вносить государство. Данная методика должна стать более выгодной альтернативой индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Разработчики уверены, что при соблюдении определенных условий, корпоративные программы дадут пенсионерам до 56% от утраченного заработка.

Такие программы предлагает софинансировать НАПФ. Кроме того, по их мнению, работодателя и работника необходимо стимулировать различными налоговыми преференциями. Одним из вариантов в ассоциации предлагается освобождение от налога на доходы физических лиц выплаты по НПО.