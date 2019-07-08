Вдове ветерана войны дали новую квартиру в Бийске

Новости 05.07.2019 13:50 331

В наукограде 91-летняя местная жительница Евдокия Сергеевна Синдеева, вдова ветерана войны, получила новое жилье от государства, пишет «Бийский рабочий».

Пенсионерка живет в новой однокомнатной квартире. Еще хватает сил убираться по дому и помыть посуду, если что, рядом живёт дочь, которая и с делами поможет и просто согреет материнское сердце. За долгую жизнь, пожилая женщина пережила тяготы военных лет, послевоенный труд в колхозе села Красный Яр и в Бийске.

- В колхозе работа была очень тяжелая, - вспоминает Евдокия Сергеевна. - Я работала и прицепщиком, и учетчиком, и весовщиком, что заставляли, то и выполняла. Когда переехали в Бийск, в 1957 году работала на фанерно-спичечном комбинате, а потом перешла на авторемзавод. Конечно, особенно сложно было в военные годы, не было не то что хлеба, вообще никакой еды. А сейчас жизнь неплохая, все есть, деньги платят вовремя, только бы жить, а мы уже старые.

В июне 1941 года ушел на фронт отец, в этом же году семья получила похоронку: погиб под Ленинградом. Втроем: она, сестра и брат выживали, как могли. Пожилая бийчанка, рассказывает, что приходилось ютиться в доме без воды и даже без отопления. Своего будущего мужа Евдокия Сергеевна выбирала из односельчан. В ноябре 1944 года его, восемнадцатилетнего парня, забрали на войну с Японией. Демобилизовался он в марте 1951 года и был награжден медалью «За победу над Японией». Вместе супруги воспитали дочь Надежду.

Год назад Евдокия Сергеевна переехала в теплую и светлую квартиру. Бийчанке, как вдове участника Великой Отечественной войны, было выделено более одного миллиона рублей на приобретение жилья.

- Раньше она жила недалеко отсюда на улице Тихой, но этот дом сгорел,- рассказывает Надежда Ерёмина, дочь Евдокии Синдеевой. - Мы ждали, когда его признают негодным к реконструкции. В 2018 году были выделены деньги, и мы перевезли маму сюда.

Сейчас Евдокия Сергеевна живет рядом с дочкой, в новой квартире они сделали ремонт, теперь здесь тепло и уютно. Несмотря на возраст, женщина получает радость от каждого дня, проводя лето за повседневными делами по огороду вместе с родными.

На 30 июня этого года благоустроенным жильем в Бийске обеспечены 389 ветеранов войны. На выделенные из федерального бюджета средства они получили благоустроенные квартиры. В списках инвалидов, участников войны 1941–1945 годов, членов семей погибших инвалидов и участников Великой Отечественной, нуждающихся в улучшении жилищных условий, сегодня в нашем городе зарегистрировано 4 человека. Из них один житель блокадного Ленинграда, три – вдовы участников Великой Отечественной войны. Действие программы продолжается.