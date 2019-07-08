Создание национальных парков на Алтае обсудили депутаты Госдумы

Новости 05.07.2019 13:20 402

Накануне в Белокурихе прошел круглый стол комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Участники обсуждали вопросы сохранения уникальных природных территории.

В центре внимания оказались ленточные боры и водные ресурсы Алтайского края. Одной из тем обсуждения стали вопросы надзора и создания новых национальных парков. Всего в России предусмотрено создание 24 особо охраняемых природных территорий федерального значения. Уже известно, что в ближайшие годы в Алтайском крае появятся два национальных парка – «Тогул» и «Горная Колывань». Если говорить о сроках, то открытие «Горной Колывани» значится в планах на 2023 год, «Тогул», который расположен на территории сразу трех районов – Ельцовского, Заринского и Тогульского – получит финансирование уже в 2020 году.

Проведение подобных выездных совещаний, позволяющих более тщательно изучить ситуацию, стало обычной практикой. В прошлом месяце Алтайский край посетили представители комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. В июле в регионе побывали депутаты комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды. На этот раз на мероприятие прибыли не только сотрудники федеральных и региональных министерств и ведомств, но и главы городов, районов, которые заинтересованы в решении экологических проблем на своих территориях.

«Важно, чтобы это все было логично, системно, выстроено с учетом позиции и интересов жителей, которые проживают в регионе и способствовала и сохранению природных богатств Алтая, развитию экологического туризма», – подчеркнул председатель думского комитета по экологии Владимир Бурматов.

Создание особо охраняемых природных территорий благотворно скажется и на экономике региона, поскольку позволит привлечь в Алтайский край дополнительное финансирование. За счет средств федерального бюджета станет возможным создание инфраструктуры, приобретение техники, создание новых рабочих мест.

«Для каждого национального парка, который сейчас включен в федеральный проект, предусмотрено финансирование как на первоначальные организационные работы, так и на первичное материально-техническое оснащение. И также на выполнение государственного задания как на первый год, так и на последующие», – пояснил директор профильного департамента Иван Шмаков.

По мнению властей, первоочередная задача – это разъяснительная работа с населением, необходимая, чтобы донести до жителей перспективы, открывающиеся перед ними в ходе создания заповедных зон. В районах проводятся публичные слушания, посвященные данному вопросу.