Упали в цене: ТЦ «Норд-Вест» и «Пассаж» снова продают в Барнауле

Новости 05.07.2019 12:20 677

Торговые центры «Норд-Вест» и «Пассаж» снова продают в Барнауле. Объявления о продаже появились на сайте «Avito» 2 июля. Занимается продажей местное агентство недвижимости «Сити Трейд».

Цена за здание «Норд-Веста» указана 400 млн рублей, а за «Пассаж» - 300 млн рублей. Следует заметить, что оба ТЦ уже пытались продать год назад в августе, тогда они стоили на 100 млн дороже каждый.

Барнаульский ТЦ «Норд-Вест» продают за полмиллиарда рублей Новости 07.08.2018 22:10 Объявление о продаже появилось на сайте покупки и продажи недвижимости 566

Руководитель отдела коммерческой недвижимости «Сити Трейд» Сергей Дегтерев рассказал «Политсибру», что собственник всего лишь занимается оптимизацией своих активов. О планах на оптимизацию ТРЦ «Европа», «Москва» и «Арена» риелтору ничего неизвестно.

ТЦ «Норд-Вест» и «Пассаж», по данным каталога организаций «ListOrg», входят в состав «Концерна СВ», учредителем которой является Александр Ткаченко, а пост директора занимает Сергей Ткаченко. Компания была зарегистрирована в 2002 году.

На фото: Сергей Ткаченко

Комментарии собственников получить не удалось, так как оба предпочитают не выходить в публичное пространство.

Известно только, что Александр Ткаченко является учредителем, либо руководителем ряда фирм по территории всей России. Например, он входит в состав учредителей РО «Приход храма святого великомученника Пантелеимона» в городе Орске Оренбургской области. Кроме того, Ткаченко числится в составе учредителей в организациях ЖСК «12 КВАРТАЛ» в Ярославской области, ООО «РУБИКОН-УРАЛ» в Челябинской области, ООО «СтройИнвестПроект» в Ханты-Мансийском АО и других.

"Политсибру" пообщалась со специалистом, также занимающимся недвижимостью. На условиях анонимности он предположил, что продажа связана с потерей рентабельности старых точек, которые потеряли свою привлекательность после появления новых ТРЦ в Барнауле. Кроме того, он предположил, что избавление от активов связано с перераспределением средств в пользу других площадок и укрепления бизнеса вне Алтайского края. Также, по данным эксперта, у собственника якобы имеются непогашенные кредиты, полученные на строительство ТРЦ «Арена», которые он, возможно, планирует закрывать от полученных средств.

Совокупная площадь продаваемых объектов 14 тысяч кв.м, а общая цена 700 млн рублей.