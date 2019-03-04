Дольщикам «Демидов Парка» начали поэтапно отдавать квартиры

Новости 05.07.2019 11:50 453

Дольщики ЖК «Демидов Парк» получили право на заселение в свои квартиры. Такое решение вынес Арбитражный суд Алтайского края 3 июля, ответчиком выступал генеральный директор ООО «Аспект» Владимир Шрамко, который сейчас является застройщиком объекта.

Судебным актом суд передал дольщикам жилые помещения. Квартиры будут передаваться поэтапно. На данный момент заявления поступили только от первой группы семей. Всего в этой ситуации оказалось более 500 человек, - подчеркнули «Политсибру» в региональном Арбитражном суде.

Напомним, ранее на сайте Госинспекции сообщалось, что некоторые дольщики до сих пор не подали необходимых для получения квартир заявлений. Для оформления квартиры в собственность каждому дольщику нужно было обратиться в арбитражный суд с заявлением о включении его в число кредиторов застройщика – ООО «Аспект». Как пояснили в Арбитражном суде, в ближайшее время будут рассмотрены заявления от второй группы дольщиков.

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Заманчивая реклама плюс низкая цена за квадратный метр в 2014 году привлекли дольщиков на начальном этапе строительства, многие квартиры были раскуплены. Когда дом стал все больше виден из-за забора, цены не повышались, а застройщик стал замедлять темпы.

В итоге вместо «города в городе» с 15-ю жилыми домами, который планировался изначально, компания рискует сдать только два объекта без заявленной ранее социальной инфраструктуры, парка и прочего.

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Для справки, жилой комплекс «Демидов Парк» начал строиться в мае 2014 года. Завершиться работы должны были в первом квартале 2016 года, однако темпы строительства снижались, пока полностью не были остановлены. Бывший собственник компании-застройщика «Аспект» Юрий Шрамко попал под суд по подозрению в мошенничестве по делу другого жилого комплекса – «Брюсов-парк» в Москве.

Застройкой «Демидов Парка» в настоящее время занимается та же компания «Аспект», но уже под руководством старшего брата Юрия Шрамко – Владимира. Свои квартиры ждут еще почти 700 человек.