Дольщики ЖК «Демидов Парк» получили право на заселение в свои квартиры. Такое решение вынес Арбитражный суд Алтайского края 3 июля, ответчиком выступал генеральный директор ООО «Аспект» Владимир Шрамко, который сейчас является застройщиком объекта.
Судебным актом суд передал дольщикам жилые помещения. Квартиры будут передаваться поэтапно. На данный момент заявления поступили только от первой группы семей. Всего в этой ситуации оказалось более 500 человек, - подчеркнули «Политсибру» в региональном Арбитражном суде.
Напомним, ранее на сайте Госинспекции сообщалось, что некоторые дольщики до сих пор не подали необходимых для получения квартир заявлений. Для оформления квартиры в собственность каждому дольщику нужно было обратиться в арбитражный суд с заявлением о включении его в число кредиторов застройщика – ООО «Аспект». Как пояснили в Арбитражном суде, в ближайшее время будут рассмотрены заявления от второй группы дольщиков.
Обманутые дольщики «Демидов Парка» в Новоалтайске смогут получить документы на свои квартиры по решению Арбитражного суда через 2-3 месяца
Заманчивая реклама плюс низкая цена за квадратный метр в 2014 году привлекли дольщиков на начальном этапе строительства, многие квартиры были раскуплены. Когда дом стал все больше виден из-за забора, цены не повышались, а застройщик стал замедлять темпы.
В итоге вместо «города в городе» с 15-ю жилыми домами, который планировался изначально, компания рискует сдать только два объекта без заявленной ранее социальной инфраструктуры, парка и прочего.
Жильцы единогласно выступают против этой управляющей компании от застройщика