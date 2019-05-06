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«Люди – везде люди». Как работают барнаульские приюты для бездомных

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Не так давно в Барнауле произошел скандал с приютом под названием “Успех”, где стариков содержали в ужасных условиях. На самом деле, далеко не все социальные центры и приюты так относятся к своим постояльцам. Например, “Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства” по адресу: Тимуровская, 74а, очень приличное учреждение, где люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию могут рассчитывать на разного рода помощь.  Директор Петров Александр Петрович и заведующая отделением социальной помощи Кутало Лариса Ивановна с удовольствием пустили нас на территорию и провели экскурсию по зданию.

“Начинается всё с регистратуры. - рассказывает Лариса Ивановна. - Работает она до утра. Здесь работники принимают людей, которые сдают на хранение в индивидуальную ячейку свои личные вещи под подпись. На каждого оформляются документы, после чего вручается номерок от ячейки. С этим номерком они идут на санитарную обработку. Данная процедура обязательна каждый день. Ежедневно они моются, сдают одежду на обработку, после чего получают “униформу” учреждения. Выдаются сланцы и, мужчинам - пижамы, женщинам - халаты. После этого они могут подниматься в палаты”.

На первом этаже, помимо регистратуры, находится столовая, где люди кушают по очереди, так как помещение не очень большое, а постояльцев обычно много. На данный момент в центре около 60 человек.

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На втором этаже находятся спальни-палаты, где, собственно, ночуют посетители центра. Они могут разбавлять свой досуг чтением книг, которые находятся в небольшой библиотеке центра, или же за просмотром телевизора в специально отведённом уголке. Всего в центре 72 спальных места: 10 женских и 62 мужских. Посетители могут находиться в центре с 16:00 до 8:00 и приходить каждый день, но не более 30 дней в году. За исключением случаев, когда происходит восстановление документов. Например, вернуть паспорт достаточно сложно, поэтому нужно всегда, чтобы человек находился рядом, тогда он может задержаться в центре до полугода. Если уж совсем некуда податься, то персонал помогает человека оформить в дом-интернат.

“Новые люди приходят каждый день. Кто-то остаётся надолго, кто-то нет. Некоторые приводят с собой друзей и знакомых. Все они знают, что здесь им помогут по мере возможностей”, - рассказывают сотрудники центра.

Лицам без определенного места жительства предоставляют ночлег, кормят, помогают с восстановлением документов и даже с поиском работы. Зависит это, конечно, от желания самого гражданина, но многие пользуются этой возможностью. Также здесь они могут получить вещи первой важности, например, одежду и обувь, и даже медицинскую помощь. В самом центре её не оказывают, но у них есть договоренность с больницами, где попавших в беду могут принять без документов.

При поступлении они обязательно делают флюорографию, чтобы сразу знать, нет ли у человека туберкулёза. Им назначают анализы, а дальше, если есть проблемы со здоровьем, то уже направляют к узкому специалисту. Помимо этого, в центре есть специалисты: юрист и психолог, которые проводят беседу с вновь поступившими подопечными, чтобы выяснить, что они хотят, узнать об их проблемах и в целом собрать информацию. Зачастую даже находят родственников.

“Кто-то благодарит, что мы им помогли и забирает. Кто-то отказывается, бывает и такое. Говорят, что уже давали множество шансов человеку, а он ими не пользовался - делится Лариса Ивановна. - У нас абсолютно на каждого есть личное дело в картотеке, где собрана вся информация о гражданине. Многие после оказания помощи находят работу и пытаются вернуться в мир. Более 60% находят работу. Разное бывает, конечно. Некоторые кооперируются и снимают квартиры или комнаты. Иногда даже парочки образуются, потом вдвоём живут. Могут люди через несколько лет вернуться. Говорят, мол, соскучились. Они абсолютно такие же, как все. Люди - везде люди”.

В центр приходят граждане разного возраста. От 18 лет, зачастую выпускники детских домов, до стариков. Например, Антонине Игнатьевне около 80 лет и ей очень нравится в этом месте. Она называет его богоугодным и счастлива, что подобные учреждения вообще существуют. Многие приходят из заключения. Им некуда идти, они потеряли связь с социумом, но и им здесь оказывают всевозможною помощь для адаптации.

“Пытаемся всем помочь. Даже если зимой нет мест, они сидят на первом этаже, греются и получают пищу. Не выгонять же их. У каждого свои проблемы, своя история”, - делятся наблюдениями сотрудники.

Игорь Суховерхов – постоялец центра, попал в трудную ситуацию в мае прошлого года после того, как вышел из мест лишения свободы, где находился восемь лет. Он потерял все связи с родственниками. Знает только, что живут они в Рубцовске, но сейчас мужчина не может туда поехать. Отбывал наказание в иркутской колонии и мог там остаться после заключения, но решил вернуться на малую родину.

«Сердце прописано по адресу детства, и с этим уже ничего не сделаешь, куда тебя не увози, всё равно ты хочешь вернуться домой», - отмечает Игорь. На данный момент, благодаря центру, он восстанавливает потерянный паспорт и хочет устроиться на работу.

В трудную жизненную ситуацию попал и Марков Владимир. Произошло это из-за вредного недуга — Владимир запил. После этого от него ушла жена, оставив без большей части имущества. Деньги от оставшегося ушли на спиртное. О центре мужчина узнал от неравнодушного прохожего, в день, когда последние средства кончились.

«Человек какой-то подошел ко мне, разговорились. Он мне подает пятьсот рублей и говорит, что знает, об одном месте, где могут помочь, - рассказывает Владимир. – Поехал сюда и загрузился. Загрузился, ведь так жить нельзя, работать надо!» После получения помощи Владимир жил с другими людьми, пока хозяйка их не выселила. Сейчас он снова находится в центре и проходит комиссию на инвалидность, в связи с недавно перенесенным инсультом.

А вот у Парменова Петра немного другая история. У него скончалась жена около года назад, после чего все пошло наперекосяк. О центре узнал от знакомых и теперь проживает на его территории: "Здесь анализируешь свои поступки. Происходит самоанализ жизни. Будто в храм заходишь. Главное себя не терять как личность, как человека», - заключает мужчина.

Центр существует уже 16 лет. За помощью сюда обращаются более 1200 человек в год.

Подобной деятельностью занимаются еще несколько благотворительных фондов и приютов. Примером этому может служить фонд «Рука помощи», который занимается помощью детским домам, домам-интернатам, малообеспеченным семьям на территории всего Алтайского края. Для бездомных, помимо проживания, три раза в неделю устанавливаются пункты, где кормят нуждающихся.

В отличие от «Центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства», жилье для людей, попавших в трудную ситуацию, арендуют. Там люди могут находиться, пока сами не захотят съехать. Они получают медицинскую, психологическую и духовную помощь - каждое воскресенье постояльцы могут посещать службы в церкви. Сейчас там находится около 50 человек. Данный фонд существует уже 10 лет.

Также любой желающий может помочь нуждающимся денежными средствами, одеждой, да и просто вниманием.

К сожалению, все остальные частные социальные приюты не захотели общаться с нами и выходить на контакт. Например, в «Приют22.Ру» сбросили трубку, как только услышали, что им хотят задать пару вопросов по поводу помощи бездомным.

Сейчас в Алтайском крае лица без определенного места жительства могут обращаться за помощью в различные фонды и центры. И как отметил директор «Центра социальной адаптации для лиц без определённого места жительства» Петров Александр Петрович: "Желательно, чтобы таких центров было меньше только потому, что мы хотим,  чтобы все люди находили себя в жизни, и количество граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и без крыши над головой стремительно сокращалось. А пока мы делаем все по мере возможностей, чтобы помочь каждому из них".

Автор: Политсиб.ру