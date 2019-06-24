«Угрозы стоят очень серьезные»: скандал с рубками леса на Алтае дошел до федеральных властей

Новости 05.07.2019 11:20 12183

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов намерен обратиться в Генпрокуратуру и Росприроднадзор с просьбой о проверке работы своих территориальных подразделений в Алтайском крае в части контроля за лесными, водными объектами и добычей полезных ископаемых. Об этом Бурматов сообщил в четверг журналистам в Белокурихе, передает ТАСС.

«Принято решение вынести ряд вопросов на уровень руководителей федеральных ведомств. На уровень Главного прокурора РФ Юрия Чайки ряд вопросов будет поставлен. В том числе те, которые касаются незаконных вырубок. И ряд вопросов 17 июля будет вынесен на заседание комитета Госдумы, в котором примет участие руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. Мы попросим ведомства привести дополнительные проверки с точки зрения соблюдения законодательства РФ и соблюдения природоохранных норм в Алтайском крае», - сказал Бурматов на выездном круглом столе на тему «Государственное обеспечение сохранения уникальных природных территорий».

Незаконные рубки выявили правоохранители при проверке краевого Минприроды Новости 24.06.2019 7:40 Ущерб лесному фонду составил сотни млн рублей 1156

По словам председателя, качество контроля и надзора за лесами, водными объектами, добычей полезных ископаемых нуждается в проверке. Также Бурматов заявил, что предыдущие проверки ничем не заканчивались. Он упомянул, в том числе, ситуацию с золотодобычей на Алтае, когда комитетом был направлен соответствующий запрос, однако Росприроднадзором не было выявлено нарушений.

«Угрозы стоят очень серьезные, <...> связаны с исчезновением ленточных боров, вырубка достаточно серьезным темпами ведется. <...> Это леса, которые защищают сельскохозяйственный Алтайский край от ветров, от пылевых бурь, это может стать угрозой и для экосистемы, сельского хозяйства», - подытожил Бурматов.