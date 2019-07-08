Завхоз медцентра в Барнауле обвиняется в получении взятки

Новости 05.07.2019 10:40 237

Бывший начальник хозяйственного отдела КГБУЗ «Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства» подозревается в получении взятки. Об этом сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Бывшего завхоза подозревают в получении взятки в размере 54 тысяч рублей от представителя двух барнаульских фирм. По версии следствия, передача денег состоялась в мае 2019 года, когда подозреваемый занимал должность начальника хозяйственного отдела краевого учреждения здравоохранения.

Как сообщает следственный комитет, деньги передавались с целью дальнейшего принятия решения в пользу этих фирм. За эти деньги их должны были выбрать в качестве единственных поставщиков технологического оборудования для учреждения без соблюдения предусмотренной законодательство процедуры закупок товаров. На видео, представленном сотрудниками СК, видно, как подозреваемый сообщает, что при нем находится сумма в размере 54 тысяч рублей.

Сопровождение уголовного дела сопровождалось совместно с ФСБ России по Алтайскому краю. Расследование со сбором доказательств продолжается.