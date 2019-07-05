Минсоцзащиты начало проводить опрос о причинах бедности в Алтайском крае

Новости 05.07.2019 9:40 44

Минсоцзащиты Алтайского края проведет опрос населения региона о причинах и «основных факторах» бедности, сообщает официальный сайт ведомства. Узнать мнение жителей министерство решило после поручения Минтруда России. Регион вошел в федеральный проект по снижению бедности.

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Узнать подробности о причинах бедности и всех сопутствующих факторов работники министерства смогут по результатам теста, который прикреплен на сайте Минсоцзащиты края.

Вопросы связаны с уровнем нынешней зарплаты, наличием недвижимости, родственников, отношений с соседями и состоянием здоровья. Исходя из результатов теста, в котором 42 вопроса, будут подготовлены материалы о жизненной ситуации большинства жителей Алтайского края. Кроме того, будут выработаны меры по повышению доходов населения и снижению уровня бедности.

Среди регионов, попавших под программу сокращения бедности попали Алтайский, Пермский и Приморский край, республики Тыва и Коми, Татарстан, Кабардино-Балкария, Ивановская, Курганская, Нижегородская, Томская, Липецкая и Новгородская области.