Минсоцзащиты начало опрос о причинах бедности в Алтайском крае

Минсоцзащиты Алтайского края проведет опрос населения региона о причинах и «основных факторах» бедности, сообщает официальный сайт ведомства. Узнать мнение жителей министерство решило после поручения Минтруда России. Регион вошел в федеральный проект по снижению бедности.
Новый подход должен помочь более эффективно выявлять бедных россиян
Узнать подробности о причинах бедности и всех сопутствующих факторов работники министерства смогут по результатам теста, который прикреплен на сайте Минсоцзащиты края.
Вопросы связаны с уровнем нынешней зарплаты, наличием недвижимости, родственников, отношений с соседями и состоянием здоровья. Исходя из результатов теста, в котором 42 вопроса, будут подготовлены материалы о жизненной ситуации большинства жителей Алтайского края. Кроме того, будут выработаны меры по повышению доходов населения и снижению уровня бедности.
Среди регионов, попавших под программу сокращения бедности попали Алтайский, Пермский и Приморский край, республики Тыва и Коми, Татарстан, Кабардино-Балкария, Ивановская, Курганская, Нижегородская, Томская, Липецкая и Новгородская области.
Повысить реальные доходы граждан планируется до 2024 года