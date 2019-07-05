Невменяемый тесть зарезал своего зятя в Павловском районе

37-летний мужчина, имеющий врожденное психическое заболевание, зарезал своего 43-летнего зятя. Об этом сообщает пресс-служба алтайского следкома.
По данным следствия, в апреле 2019 года мужчина обиделся на замечания своего 43-летнего зятя и убил его ударом ножа. В ходе предварительного следствия обвиняемому была проведена психиатрическая экспертиза, которая установила его невменяемость. В связи с этим, прокурор утвердил постановление о применении принудительной меры медицинского характера. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.